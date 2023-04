Glosa: Zeman skončil na Hradě až dnes

Střídání prezidentů na Pražském hradě definitivně skončilo až teď. V očích některých neproběhlo se vším všudy ve čtvrtek 9. března, ale až v pondělí 17. dubna. Citlivější jedinci totiž nepovažovali proces za uzavřený, dokud se do Hradu nedalo vstoupit, aniž by člověk neprošel policejními checkpointy. A také často neabsolvoval dlouhou frontu před nimi.

Miloš Zeman volal po zpřísnění bezpečnosti poté, co Ztohoven vyvěsili na stožár rudé trenýrky (2015). Ale nešlo o systém, který by od A do Z režíroval Hrad, jak potvrdil i policejní prezident Martin Vondrášek, když v pondělí vysvětloval jeho zrušení. Už vloni na jaře se mělo přejít na namátkové kontroly uvnitř hradního areálu, ale když Rusko vtrhlo na Ukrajinu, bezpečnostní opatření zůstala. A na podzim 2022 prý musela pokračovat „kvůli nelegální migraci, českému předsednictví v Radě EU, blížícímu se adventnímu období a prezidentským volbám“.