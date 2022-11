Zeman sepsul kontroly na Hradě, po nichž sám volal po vyvěšení rudých trenek

V září 2015 Miloš Zeman při svém výjezdu do Moravskoslezského kraje uvedl, že je potřeba zvýšit ochranu Pražského hradu kvůli možnému teroristickému útoku. Bylo to také krátce poté, co recesistická skupina Ztohoven nepozorovaně vnikla na střechu Pražského hradu a nad sídlem prezidenta místo standarty zavlály obří rudé trenky.