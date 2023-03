Hudební a výtvarná výchova mají skončit. Nový plán školní výuky čelí kritice

Výtvarná a hudební výchova by už nebyly základními předměty. Spojily by se s takzvanými doplňkovými obory – dramatickou, filmovou a taneční výchovou. A vznikl by komplexní kulturní předmět. Každá škola by si pak sama rozhodla, jak k výuce umění přistoupí. Podmínkou je vyučovat dva z pěti oborů v minimálně pětileté návaznosti.