„Je to pěkné, ale Alpy to nejsou.“ Panoramatickým vlakem po Česku

Okolo deváté hodiny se na třetím nástupišti břeclavského nádraží začínají scházet lidé. Od začátku června odtud každý den v 9:10 odjíždí vlak se speciálním panoramatickým vozem. Díky částečně prosklené střeše umožňuje podstatně větší výhledy než běžné vagony. Láká tak turisty i železniční nadšence.

Jedním z nich je šestnáctiletý Josef. Jakožto milovník vlaků je z první jízdy nadšený. „Luxus, nemám slov,“ shrnuje svoje první dojmy.

Cestuje se svou maminkou. Jízdenku na netradiční výlet jí dal jako překvapení. „Vím o tom už delší dobu, nikdy jsem se ale ještě nesvezl. Jedeme proto na výlet do Ostravy,“ vysvětluje.

„Výhled je opravdu mnohem větší než v normálních vlacích, je to pěkné,“ hodnotí jeho matka Monika.

Ve chvále je ale zdrženlivější. „Uměla bych si to představit i na jiné trati, kde by byl výhled třeba zajímavější. To bychom ale museli vyrazit do Alp, kde to je o něčem jiném,“ směje se.

Na území Česka lze využít cestu panoramatickým vozem v úseku mezi Břeclaví a Bohumínem.

Právě zvolená trasa vyvolala především na sociálních sítích kritické komentáře i posměšky. „Co je tak zajímavého na trase Vídeň–Břeclav–Bohumín–Přemyšl? Vůz bych pochopil v horách, ale na rovině?“ ptá se například Aleš Cestr pod propagačním příspěvkem Českých drah.

Foto: Daniela Krásenská, Seznam Zprávy +4

„Myslím si, že takovýto vagon je v našich podmínkách trapný. Spíše se hodí někam do Alp nebo Tater, na nějakou tu horskou železnici,“ domnívá se zase Karel Beneš.

Panoramatické vozy v Evropě totiž jezdí především místy, která nabízejí atraktivní výhledy do přírody. Krajina, kudy projíždí vlak na území Česka, je ovšem spíše rovinatá. Místy navíc vede přes zastavěné či průmyslové oblasti.

Vozů podobného typu existuje v celé Evropě pouze 12. „Byly nasazeny na vlaky ze Švýcarska do Itálie, Německa nebo Rakouska či na horské železnici přes Gotthardský průsmyk,“ vyjmenovává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Vůz a celou soupravu na vlak nasazují rakouské dráhy ÖBB, které také určují jeho trasu. Panoramatický vůz pak patří švýcarským železnicím SBB.

Vyrobila jej švýcarská společnost Schindler Waggon AG. Výrobce udává, že díky velkým obloukovým panoramatickým oknům má cestující až o 90 procent větší výhled oproti klasickému vozu. Úhel, který může sledovat ze svého místa, je pak o 25 až 40 procent větší.

Navíc je podlaha v panoramatickém voze výš než v běžných vagónech, a tak mají cestující o něco lepší výhled i při jízdě kolem protihlukových stěn.

„Za ten zážitek to stojí“

Na výlet vyrazila také čtyřčlenná rodina, která nastupuje ve Starém Městě. „Objednala jsem tento vagon kvůli malému,“ ukazuje Petra Doleželová na svého tříletého syna, který sedí u okénka a zvědavě se rozhlíží kolem. „Je to jeho druhá jízda vlakem, chtěla jsem, ať to vidí,“ vysvětluje.

S jízdou je spokojená. „Dívala jsem se na fotky, jak má tento vagon vypadat, a zaujalo mě to. Moc se mi to líbí i naživo,“ říká.

Panoramatický vůz je součástí pravidelného vlaku Porta Moravica. Platí v něm běžné jízdenky 1. třídy.

„Když je lidé objednají dopředu, není to vůbec drahé. Jedeme ze Starého Města do Ostravy a za výlet pro čtyři jsem zaplatila necelých tisíc korun. Bez první třídy to vycházelo přibližně o dvě stě korun levněji. Za ten zážitek to stojí, rozdíl není tak velký,“ myslí si Doleželová.

„Čekala jsem, že si budeme muset koupit jízdenku do první třídy a pak ještě uhradit příplatek za tento vůz. To, že je cena stejná, mi přijde rozumné. Lidé nemusí připlácet moc,“ dodává.

Cena Flexi základní jednosměrné jízdenky v úseku mezi Břeclaví a ostravským hlavním nádražím je 433 korun. Za jednosměrnou včasnou jízdenku na cestu z Ostravy do Grazu přes horskou železnici Semmeringbahn potom zájemci zaplatí od 1181 korun.

Panoramatický vlak jezdí po Česku od začátku června. Údaje o přesném počtu cestujících České dráhy neshromažďují, zájem je ale podle Šťáhlavského poměrně velký.

„Z ohlasů veřejnosti například i na sociálních sítích ale víme, že část cestujících, třeba z řad železničních fandů nebo cestovatelů, která vůz využila, podnikla cestu panoramatickým vozem jako svůj cíl a využila možnost svézt se neobvyklým typem vozu,“ komentuje.

Jsou ale i tací, kteří nemají ani tušení, že je vlak něčím neobvyklý. „Vůbec jsem nevěděl, že to má být nějaký speciální vlak. Prostě jsem si vybral nejlepší čas odjezdu. Nijak extra mě nezaujal,“ krčí rameny Michal Bořuta, který míří do Ostravy. „Jsem rád, že tady funguje klimatizace, to mi stačí,“ glosuje.

Vlakem na Ukrajinu

Spoj je ale mezinárodní, celá trasa vlaku vede z Grazu do Přemyšle. „Zahrnuje tak například nejstarší horskou železnici na světě přes průsmyk Semmering v Rakousku,“ upozorňuje Šťáhlavský.

Spoj využívá také mnoho lidí, kteří míří na Ukrajinu. Je mezi nimi i Daria Kirichenková. Nejdřív jede na konečnou stanici do polského města Přemyšl, které se nachází 12 kilometrů od ukrajinských hranic. Pak plánuje pokračovat do domovské Oděsy.

„Je to hezké a pohodlné,“ říká s tím, že cesta jí zabere více než 24 hodin. Tento spoj přitom podle ní časově vychází nejlépe.

O několik sedaček dál sedí manželský pár se dvěma malými dětmi. Po vypuknutí války se přestěhovali do Rakouska, nyní se ale vrací na Ukrajinu. „Dřív jsme cestovali autobusem, ale to je hodně náročné pro děti,“ říká muž, který se představuje jako Mykhalyo.

„Jedeme tím poprvé. Vůbec jsme nevěděli, že to bude nějaký speciální vlak,“ dodává.

Jeho žena Iryna souhlasí. „Moc se mi to líbí. Díky těm obrovským oknům můžeme vidět přírodu, děti jsou taky nadšené,“ tvrdí.

Cestující mají možnost svézt se panoramatickým vozem minimálně po celý zbytek současného jízdního řádu, tedy do začátku prosince 2023.