Komentář: Čím dál víc Čechů má Ukrajinců dost. Návod, jak spolu vydržet

Válka o Ukrajinu neskončí rychle. Potáhne se léta, to už se zdá být skoro jisté .

Bylo by jistě chybné vyvozovat závěry z pivních řečí a virtuálních hejtů. Leč podobně mluví i empirie. Poslední data Centra pro výzkum veřejného mínění říkají, že „v současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímají téměř tři pětiny (59 %) české veřejnosti, což je o 19 procentních bodů méně než na jaře 2022 po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.“

„Vliv války na Ukrajině, který v roce 2022 vedl ke zlepšení ve vnímání Ukrajiny, a naopak zhoršení u Ruska, oslabuje. Rusko je nadále vnímáno nejvíc negativně ze všech zemí zahrnutých do dotazování a výrazně negativněji než před válkou. Vztah k Ukrajině se oproti roku 2022 naopak mírně ‚zhoršil‘, nicméně stále zůstává o něco lepší, než byl před válkou,“ uvádějí badatelé.

Oproti roku 2022, kdy Ukrajina zaznamenala ve spojitosti s válkou zvýšení sympatií, došlo letos k mírnému propadu. Zatímco v dubnu 2022 by oznámkovalo Ukrajinu jedničkou nebo dvojkou 36 % respondentů, v červnu 2023 to bylo 33 %.

Naopak Rusko si v očích Čechů polepšilo. Vloni zemi udělilo jedničku nebo dvojku jen 12 % respondentů, letos v červnu to bylo 16 %. I tak je to výrazně méně než před invazí.

Nejlepší způsob - a to se mnoha lidem líbit nebude - spočívá podle mého v přerámování myšlení. V mentálním posunu od my a oni k všeobjímajícímu my. Pobývat vedle sebe budeme pravděpodobně roky. A v zášti k části sousedů se nežije dobře.