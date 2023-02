Komentář: Jurečka vytahuje nebezpečný evergreen: „zneužívání“ dávek

„Nestyďte se požádat o dávku, není to ostuda ani selhání. Čelíme extrémní situaci,“ hlásala vláda ústy svého předsedy Petra Fialy loni v květnu. Na Česko začala drtivě dopadat energetická a sociální krize a důsledky inflace. Dnes, po devíti měsících, v době, kdy náklady na základní potřeby silně zatěžují významnou část domácností, jako by vláda na svá předešlá prohlášení zapomněla.

Významná část domácností se ocitá v hraniční situaci. Je přitom absurdní předpokládat, že by lidé pobírání dávek nějak milovali. Drtivá většina společnosti chce pravý opak, tedy držet se od úřadů co nejdále. Lidé chtějí, aby je uživila jejich práce. Aby nemuseli potupně prosit o pomoc jen proto, že navzdory každodenní dřině nezaplatí ani bydlení a jídlo.

Bez ohledu na to se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka rozhodl stávající problémy rostoucího počtu domácností řešit přesně opačným způsobem, než by bylo adekvátní. Sám přitom ani neví, jestli ke zneužívání dávek dochází. Ale má pocit, že ano. A tak je třeba tomu zamezit.

Podle údajů úřadů práce minulý rok proběhlo 122 tisíc kontrol v domácnostech, na jejichž základě úředníci odňali 1200 starých i nově přiznaných dávek. To je méně než jedno procento. A chodí se i přímo do domácností, kde se pečlivě zkoumá, zda tam náhodou nebydlí více, nebo naopak méně osob, než bylo hlášeno v žádosti o dávku. O reálnou pomoc, která by lidi v tíživé situaci skutečně vracela zpátky do společnosti, nejde ani náhodou. Vše se odehrává na úrovni kontroly a dohledu.