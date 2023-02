Jurečkovi experti plánují, jak přimět mladé spořit na stáří

„To považuji za velmi důležité. Spoléháme příliš na průběžný důchodový pilíř, ale nejdeme moc do úspor a zabezpečení se na stáří. V dlouhodobém horizontu o tom přemýšlí jen málokdo,“ říká Lenka Kohoutová, která v týmu zastupuje ministra financí. Dodává, že na schůzi se probíraly varianty a to, jaký by mohly mít efekt, ale nedošlo k tomu, že by poradní tým formuloval nějaké jednotné doporučení pro vládu.