Komentář: Zasypávání příkopů není marnost, ani po Václaváku

Po sobotním „Česku proti bídě“ na Václavském náměstí ožilo téma zasypávání příkopů ve společnosti. Mnozí poukazují na to, že demonstrace , leccos z toho, co se ozývalo z pódia, a hlavně závěrečný pokus o zteč Muzea dokazují, že zasypávání příkopů je ve skutečnosti nerealistický a mylný koncept. Chiméra.

Zaprvé, opravdu jde jen o metaforu. Ani když nový prezident republiky národu vzkáže, že „bychom měli mnohem více mluvit o tom, co nás spojuje“, neznamená to, že občané mají popadnout lopaty a jeden každý čelem k bližnímu svému začít jámy mezi sebou zasypávat.

Metafora příkopů je sice pěkně názorná, ale trochu humpolácká. Rozdíly v našich názorech, povahách a životních postojích bývají spletitější, než aby se daly vystihnout terminologií stavitelství. Mezi lidmi sice existují, staví se a bourají zdi, mosty i příkopy. Až na to, že ty pomyslné na rozdíl od těch opravdových nejsou žádným „řešením“, nemají žádnou konstrukci ani uživatelskou funkci. Slova jako „zasypávání příkopů“, „most mezi východem a západem“ nebo „okno do Evropy“ ovšem časem zmutovala do představy nějakého technologického zařízení, což významně zkresluje představy, co vlastně znamenají.