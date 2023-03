Glosa: Jak ze zoufalých lidí udělat užitečné proruské idioty

Je úplně v pořádku demonstrovat proti chudobě. Z Prahy to možná není úplně dobře vidět, ale v pohraničí žije mnoho lidí skutečně v mimořádně obtížných podmínkách.

Ve fabrikách u hranic s Polskem a bývalou NDR, kde mimochodem není situace o mnoho lepší, dostávají lidé měsíčně v lepším případě třiadvacet, v horším dvacet tisíc hrubého měsíčně. Fungovat na uheráku s prošlou expirací a tukových rohlících se z toho dá. Je ale údělem člověka přežívat a čekat na smrt? Existuje jedinec, který by za takových podmínek nepropadl hořkosti, sebelítosti a nehledal viníky svého nedůstojného bytí?

„Ofrňovat“ se pohrdlivě nad lidmi, kteří se nechají v sobotu ráno u místního konzumu naložit do autobusu a odvézt na demonstraci na Václavské náměstí, není úplně chytré.

Unavoval bych sám sebe, pokud bych tady spustil obehranou píseň, jak takto dlouhodobě frustrovaní lidé ve volbách dávají přednost sobeckým politikům, kteří jim nalžou cokoliv. A predikoval, proč a v čem to může být do příštích let nebezpečné.