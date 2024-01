Koncem ledna může být v nemocnici 4000 lidí s covidem, říká epidemiolog

„Nacházíme se v probíhající respirační sezoně, během níž je obvyklé, že s příchodem chladnějšího počasí počty respiračních infekcí včetně covidu-19 narůstají. Pro hodnocení vývoje epidemické situace je však důležitý zejména počet závažných stavů, to jest počet hospitalizací na JIP, a ten je přes mírně rostoucí počet celkových hospitalizací stabilní,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

V ČR vloni umřelo následkem nákazy covid-19 cca 2,5 krát více lidí než bylo obětí smrtelných dopravných nehod… Po očekávaném útlumu šíření viru mezi svátky, který vidíme každoročně, dojde v následujících týdnech k nárůstu počtu nakažených. Každý by se měl chovat zodpovědně vůči…

Nárůst pozitivních případů přikládají epidemiologové především návratu dospělých do pracovního prostředí a dětí do školních lavic po prosincovém volnu.

„Covid se bohužel dostal do nepříjemné situace, v jaké je chřipka, u které máme nejnižší proočkovanost v Evropě. Covid má v tuto chvíli paradoxně ještě nižší proočkovanost než chřipka, to znamená, že lidé se dostali do stavu, kdy mají pocit, že pandemie skončila a že už covid není rizikem,“ vysvětluje epidemiolog.