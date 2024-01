V novém roce může dorazit větší vlna covidu. Rýmička to nebude

Po návratu do práce a do škol lze předpokládat naopak rychlý nárůst počtu nakažených. Tato situace nastává u všech respiračních onemocnění, včetně chřipky, a to pravidelně v ročních cyklech. Ještě před nástupem koronaviru zpravidla chřipková epidemie nejvíce narůstala na přelomu ledna a února. A podobně je to nyní i u covidu. Sociální distancování a další opatření zpomalily šíření chřipky v minulých letech; dá se ale očekávat, že se chřipkové vlny vrátí s plnou silou.