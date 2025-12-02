Kvůli otci skončila dívka v exekuci. Uzavřel za ni elektronickou smlouvu

Článek
Více jak rok, od svých osmnácti let, čelí Rozárie V. z Ostravska exekuci. Původní dlužná částka necelých 34 tisíc korun roste. Podle posledních informací z jara exekuce dělá už 64 tisíc.
Rozárie přitom kategoricky mluví o tom, že částku hradit nehodlá. „Splácet exekuci určitě nechci. Soudní cestou se nic nevyřešilo, ale případ se stále řeší přes policii a doufám, že nakonec bude exekuce přepsána na člověka, který ji způsobil,“ uvedla pro Seznam Zprávy.
Její příběh totiž odhaluje, jak nebezpečně snadno lze zneužít osobní údaje a uzavřít online smlouvu na jiného člověka. Obzvlášť pokud tak činí blízká osoba. Konkrétně otec, u kterého Rozárie V. ob týden žila v rámci střídavé péče.
O její případ se nyní zajímá policie. „Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a poškození cizích práv. V současné době stále probíhají procesní úkony, výslechy osob a vzhledem k tomu, že trestní řízení je neveřejné, nemůžeme v této chvíli poskytnout více informací,“ uvádí komisařka Eva Michalíková z Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje.
Smlouva na dceru kvůli výhodnější nabídce
Rozárie V. zjistila, že je v exekuci poté, co při placení v obchodě pokladna zahlásila, že nemá dostatek peněz. Dívka postupně došla ke znepokojivému zjištění, že se dostala do zásadních potíží souběhem několika okolností, u kterých hraje zásadní roli její otec Adam V.
Redakce zná celá jména otce i dcery, kvůli ochraně mladé ženy se je ovšem rozhodla nezveřejňovat.
Otec Adam V. si na svoji dceru uzavřel v březnu 2024 smlouvu na dodávky plynu v bytě, který užívá v ostravské čtvrti Hulváky. „Můj otec za mnou občas chodil si třeba půjčit peníze nebo kartu ISIC, protože na ni jsou v určitých obchodech slevy. Párkrát za mnou přišel si půjčit i občanský průkaz a já mu ho dala. To, že by na mé jméno mohl zakládat smlouvy, mě nikdy nenapadlo,“ vysvětlila Rozárie, jak se otec dostal k jejímu dokladu.
Adam V. to pro Seznam Zprávy nerozporuje. „Zřídil jsem smlouvu, přepsal jsem to, a dělal jsem to všechno online,“ uvedl s dovětkem, že se o tom dceři zmínil, ale dál to neprobírali.
Navíc z příslušných dokumentů vyplývá, že pro větší věrohodnost byl zřízený i e-mail s jménem a příjmením dcery. A telefonní číslo, které je dnes už nefunkční. Samotná Rozárie přitom vylučuje, že by číslo nebo e-mail užívala.
„Bylo to pro nové zákazníky výhodnější, to je celé. Jediný důvod byl, že to bylo výhodné převést, jiný důvod není,“ dodal otec, co mělo být smyslem převodu.
Rozárie se kvůli tomu obrátila na policii, kde následně zjistila, že za ni smlouvu domlouval po telefonu muž představující se jako Roman Bajgar, který se označoval za jejího přítele.
Z policejního záznamu vyplývá, že když mladé ženě pustili záznam telefonátu, hlas Romana Bajgara identifikovala jako svého otce. „Jsem si stoprocentně jistá,“ uvedla dívka.
Stinná stránka prozákaznického přístupu
Smlouva byla uzavřena u společnosti Centropol, která redakci popsala, že u elektronického sjednání vyžaduje osobní, kontaktní a další údaje včetně unikátního kódu odběrového místa a podpisu.
„Smlouvy jsou uzavírány v souladu s platnou legislativou, která nevyžaduje fyzické ztotožnění,“ konstatuje mluvčí společnosti Monika Bartošová.
Jenomže Rozárie odmítá, že by o smlouvě věděla, natož ji podepsala. „O tom, že je na mé jméno založena nějaká smlouva, jsem se dozvěděla až koncem října 2024 díky zablokovanému účtu,“ uvedla pro Seznam Zprávy.
Z policejního záznamu vyplývá, že smlouvy s podpisy dostala k nahlédnutí. Odmítla, že by šlo o její podpisy. „Vypadají podobně jako na mém starém občanském průkazu,“ reagovala.
„Člověk, který se prezentoval jako přítel paní V., správně uvedl všechny potřebné identifikační údaje. Jak e-mailovou komunikaci, tak nahrávky hovorů jsme poskytli Policii České republiky,“ dodala mluvčí Centropolu.
I Energetický regulační úřad jako dohledový orgán popisuje, že při uzavírání smluv nejsou potřeba další speciální pojistky. „Určité riziko zneužití podpisu tak existuje v podstatě všude, kde právní předpisy nevyžadují pro dané právní jednání kvalifikovanou formu podpisu,“ říká mluvčí úřadu Jan Hamrník.
Vysvětluje, že elektronické uzavírání smluv je prozákaznické, ale má své stinné stránky v porovnání s klasickým způsobem, kdy se smlouvy uzavírají v listinné podobě s vlastnoručními podpisy.
„V úvahu by přicházel spor o určení (ne)vzniku smlouvy z důvodu zdánlivosti právního jednání směřujícího k uzavření smlouvy,“ dodává mluvčí ERU.
(Smlouva) uzavřená nebyla, vystupoval tam někdo, kdo neměl oprávnění jejím jménem vystupovat, smlouva neexistuje. A teď je otázka, kdo prokáže co. Jaké existují důkazy, že smlouvu uzavřela dcera, to by měla prokazovat energetická společnost. A případně jak je dcera schopná prokázat, že důkazy společnosti nejsou relevantní.
Dluh za neoprávněný odběr
Jenomže ve skutečnosti není po Rozárii V. exekučně vymáhaný dluh, který vznikl u Centropolu. Případ je v tomto ohledu komplikovanější. Uzavřená smlouva na dceru v tom ale hraje důležitou roli.
Otci původně dodávala plyn jiná společnost, konkrétně ČEZ Prodej, která podle vyjádření mluvčího smlouvu začátkem roku 2024 ukončila kvůli neplacení. Předcházelo tomu několik pokusů o demontáž plynoměru.
Jenomže ani po ukončení smlouvy nebylo možné odběrové místo plynu fyzicky odpojit a docházelo tak k neoprávněnému odběru, jehož vymáhání má na starosti společnost GasNet, jakožto provozovatel plynárenské distribuční soustavy.
Právě ta začala po dceři, jakožto novém nahlášeném odběrateli plynu, dluh vymáhat.
Adam V. právě tento moment v hovoru s redaktorem kritizuje. „Bavíme se o období mezi přepisem, kde si GasNet za obětního beránka vybral moji mladší dceru, ani ne mě jako předchozího odběratele. A proti tomu se evidentně nedá nic dělat,“ říká.
Zároveň uvedl, že proti takovému postupu protestoval. „Představte si, že se někdo odstěhuje z odběrného místa a přijde tam nový nájemník a nahlásí si tam novou smlouvu. Se starým nájemníkem nemáte nic společného. To je jenom alibismus,“ říká k převodu dluhu na dceru.
Dcery jsem nenahlásil, tvrdí otec
Mluvčí společnosti GasNet Aleš Gregorovič a dokumenty, které má redakce k dispozici, ale situaci popisují jinak. Úřadovat měl podle nich otec.
„Na četné výzvy k ukončení neoprávněného odběru a úhradě dlužné částky reagoval otec Rozárie V. až při posledním pokusu 7. února 2024 s tím, že v bytě nebydlí, a že předmětnou nemovitost užívají jeho dvě zletilé dcery. V rámci šetření společnosti GasNet potvrdil tuto skutečnost také majitel nemovitosti,“ popisuje Aleš Gregorovič. Podle něj šetření společnosti následně finálně podpořil fakt, že na odběrové místo byla později sepsaná nová smlouvá právě s Rozárií.
Mladá žena přitom pro Seznam Zprávy popisuje, že u otce bydlela střídavě, nikdy u něj neměla zapsané trvalé bydliště a od chvíle, kdy zjistila, že je v exekuci, bydlí pouze u matky.
Z platebního rozkazu, který má redakce k dispozici, navíc vyplývá, že hovor byl monitorovaný a proběhl loni 7. února. Otec navíc v období po telefonátu začal s plynaři spolupracovat: 12. února nafotil a poslal stav plynoměru, na základě kterého následně byla dopočítaná dlužná částka vymáhaná po Rozárii V. Po druhé dceři dlužná částka není vymáhána jen z toho důvodu, že na ni nebyla uzavřena nová smlouva, zatímco u Rozárie ano.
Adam V. ale vylučuje, že by nahlásil své děti místo sebe. „S GasNetem jsem měl jediný telefon, kdy mi paní volala, že jdou odpojit plyn a jestli někdo zpřístupní byt. Doslova jsem jí řekl, že je to nesmysl, že běží nová smlouva (fakticky ovšem byla uzavřená až o měsíc později, pozn. red.), ale pokud na tom trvají, že v tuhle chvíli jim to nikdo nezpřístupní, protože já jsem pryč a dcery ve škole,“ tvrdí.
Policie nestačí, musíte se aktivně bránit
Oslovení advokáti v obecné rovině popisují, že se nelze spoléhat jen na samotné vyšetřování policií.
„Jestli to bude zkoumané jako podvod, nemá vliv na běh exekuce, ta běží dál. Může to být důvod pro obnovu řízení, dá se s tím dál pracovat, ale je potřeba být aktivní,“ vysvětluje advokátka Kristýna Dolejšová Kábelová, která se mimo jiné specializuje na dětské exekuce.
Podle advokátky lze podat návrh na zastavení exekuce pro zjevnou nespravedlivost „Existuje výklad Ústavního soudu, který umožňuje do nějaké míry prolamovat rozhodnutí, která byla doručená jako zjevně nespravedlivá,“ podotýká.
Jan Vobořil, advokát a výkonný ředitel spolku Iuridicum Remedium zaměřující se na právní pomoc a problematiku digitální svobody, zase označuje podvodně uzavřenou smlouvu za „neexistující“.
„Uzavřená nebyla, vystupoval tam někdo, kdo neměl oprávnění jejím jménem vystupovat, smlouva neexistuje. A teď je otázka, kdo prokáže co. Jaké existují důkazy, že smlouvu uzavřela dcera, to by měla prokazovat energetické společnost. A případně jak je dcera schopná prokázat, že důkazy společnosti nejsou relevantní,“ říká advokát.
Opět upozorňuje, že je potřeba, aby oběť byla aktivní. „Určitě bych dal podnět na Energetický regulační úřad, že probíhá problematické uzavírání smluv, kde nejde odhalit podvod,“ zmiňuje Jan Vobořil.