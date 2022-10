Máme nejvíc lesů od dob Marie Terezie, tvrdí úřad. O kvalitě to nic neříká

Podle Milana Hrona, předsedy sdružení lesníků Pro Silva Bohemica, je to díky současným pravidlům pro nakládání s pozemky. „Podle zákona všechno, co se stalo lesem, musí zůstat lesem, respektive vynětí pozemku z lesa je náročný a drahý proces,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy.

Docent ekologie Tomáš Václavík z Univerzity Palackého v Olomouci k tomu dodává, že právě kvůli tomu není jasné, na jak velkém území plochy se vzrostlý les reálně nachází. „Je to bráno tak, že na plochu je to pořád les, ale kůrovcová kalamita s tím samozřejmě udělala velký rozdíl,“ řekl.

Odráží to fakt, že v českých lesích se v minulých letech kvůli kůrovci výrazně kácelo. „Vždycky se uvádělo, že přirůstá víc, než se těží,“ komentoval Hron s tím, že vyrovnaná těžba by dosahovala hodnot kolem 17 milionů kubických metrů.

V uplynulých letech ale vyšplhala až na 35 milionů kubických metrů a podle zprávy ministerstva klesla v roce 2021 na zhruba 30 milionů kubíků. „To znamená, že i loni jsme těžili z něčeho, co by se mělo těžit až v příštích letech,“ uvedl Hron.

Podle Hrona jsou ale v Česku kácené stromy ještě junioři. Smrk nebo borovice se totiž běžně dožívají 300 let, buk kolem 250. Tvrdí, že současné porosty jsou nazývány jako přestárlé neprávem, a to kvůli preferencím dřevozpracujícího průmyslu.

„Zatímco před několika desítkami let, když jsme dovezli na pilu větší, silnější a co nejdelší strom, tak to bylo úplně to nejlepší. Průmysl to úplně otočil. Pokutuje v podstatě tlustší stromy, než je zrovna jejich oblíbená velikost,“ komentoval. Doplnil také, že starší stromy dokážou za rok přirůst o mnohem více dřeva než jejich mladší protějšky.