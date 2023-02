Nákaz covidem zase přibývá. Lékaři varují starší lidi a prosí o ohleduplnost

Kromě chřipky a dalších respiračních onemocnění přibývá v ordinacích praktických lékařů opět i pacientů s covidem-19. A to po dlouhé době.

V minulých dvou týdnech se s nákazou covidem-19 potýkal také jeden z hotelů lázní Jáchymov. Zhruba před 14 dny tam zaznamenali 11 pozitivních hostů, další týden pak 9 nakažených covidem-19. Do žádného z dalších středisek se nákaza ale nerozšířila a od pátku už jsou lázně bez jediného pozitivního.

„Přijali jsme okamžitá opatření – klienti dostávají zdarma respirátor a je jim ukončen pobyt. Klient do svého odjezdu zůstává izolován na pokoji. Pokoje, kde se pozitivní hosté pohybovali, jsou náležitě vydezinfikovány a vysvíceny germicidní lampou,“ popisuje za Léčebné lázně Jáchymov Denisa Korelová.

„V tuto chvíli jsou hodnoty covidu-19 v odpadních vodách relativně vysoké. Neoznačil bych to za nic dramatického, ale situace je podobná loňskému únoru,“ popisuje Jan Bartáček z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické. Ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi sledují vědci vývoj virové nálože v pražských odpadních vodách už od července 2020.

„Největší vlna byla v září a říjnu, pak byl relativní klid a teď se to vrací zase zpátky. Postupujeme už ale jako při každé jiné viróze. V případě, že se jedná o staršího člověka, chci vědět, jakou má virózu. Speciálně starší a rizikové si zveme a všem píšeme paxlovid, v pondělí jsem takto napsala dva,“ popisuje pardubická praktická lékařka Astrid Matějková.

„Covid mezi námi stále je, dopoledne jsem měla dva pozitivní pacienty. Lidi se relativně málo testují a nejsou úplně ohleduplní, hlavně v čekárnách. To nás hodně trápí. Měla jsem tady třeba těžce imunosuprimovaného (s potlačenou imunitou, pozn. red.) pacienta, který trpí roztroušenou sklerózou, a lidi s příznaky covidu nebo chřipky si nejsou schopní vzít ani respirátor, ačkoliv máme infekční provoz a prosíme je, aby respirátory nosili,“ říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, která ordinuje v Praze.

Lékaři tak žádají pacienty, aby mysleli na to, že mohou v ordinaci někoho nakazit. Měli by tedy dodržovat ordinační dobu, kterou mají někteří lékaři zvlášť stanovenou například pro infekční a objednané pacienty. Zároveň v případě obtíží nebo už diagnostikovaného onemocnění je zásadní, aby si nasadili při návštěvě lékaře respirátor, a snížili tak riziko přenosu nákazy v ordinaci nebo nemocničním zařízení. Nemocný člověk by rovněž měl nasadit ochranu nosu a úst ve veřejného hromadné dopravě.