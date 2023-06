Nechybělo moc, to nejhorší se odehrálo v Německu, říká meteoroložka k výstraze

„Pro počasí je vzdálenost stovek kilometrů jako nic, obzvlášť pokud jde o přesnou lokalizaci bouřek. Nejsilnější projevy jsme nad naším územím čekali na severozápadě a západě Čech, nakonec se to nejhorší odehrálo v Německu,“ komentuje nenaplněnou předpověď meteoroložka Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Dá se alespoň říci, co mohlo sehrát roli?

Příčinou bývá vždy kombinace několika faktorů, to budeme podrobněji analyzovat. Vliv mohla mít mocnost zádržné vrstvy, díky které se bouře nad Bavorskem tvořily o několik hodin později oproti původním předpokladům, pozdější příchod bouří nad naše území, absence proudění ve výšce kolem tří kilometrů nebo možná i přítomnost prachu ze Sahary ve vyšších vrstvách atmosféry. To vše musíme prověřit.

Pro počasí je vzdálenost stovek kilometrů jako nic, obzvlášť pokud jde o přesnou lokalizaci bouřek. Nejsilnější projevy jsme nad naším územím čekali na severozápadě a západě Čech, nakonec se to nejhorší odehrálo v Německu a u nás byla naplněna kritéria „jen“ pro oranžovou výstrahu, tedy druhý nejvyšší stupeň. Nechybělo moc.

Na sociálních sítích se nyní lidé rozčilují, že jste je „jen zbytečně vystrašili“. Panuje v ČHMÚ shoda na tom, že by měla být varování vydávána i za cenu toho, že jim lidé přizpůsobí své plány a předpověď se nakonec nevyplní?

Nejistotu jsme se snažili vysvětlit. Bohužel dochází ke zjednodušování nebo rychlým závěrům. Chceme ocenit připravenost a zodpovědnost lidí, kteří se na silné bouřky připravovali. Bouřky není dobré podceňovat. Kdyby byla situace opačná, tedy vyskytly se silné bouřky a my nevarovali, byla by to mnohem horší situace.