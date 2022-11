Nový žebříček ukazuje, kde nabízí nejlevnější půjčku

Padesát tisíc korun, rozložených do dvanácti měsíčních splátek. Například u úvěrové společnosti Essox byste loni za takovou půjčku přeplatili 1722 korun, letos 2850 korun. U mBank loni lidé přeplatili 2722 korun a letos 3447 korun (tedy půjčí si 50 000 korun, splatí 53 447 korun).

Jiní poskytovatelé, a to i nebankovní, ceny drží stejné jako loni – například u společnosti Ferratum loni lidé přeplatili za padesátitisícovou půjčku 47 987 korun a stejnou nabídku dostanou i letos.

Ukazuje to aktuální Index odpovědného úvěrování, který už několik let po sobě zpracovává Člověk v tísni, aby upozornil na rozdílné podmínky a „ceny“ na trhu s úvěry.

„Lidí, kteří splácejí standardně, se to nedotkne. Ale lidí, co jsou ve zpoždění se splátkami, tak na ně to dopad má veliký,“ varuje David Borges z Člověka v tísni.