Penicilinu je v lékárnách dost, tvrdí ministerstvo. Sklady jsou prázdné

I na konci léta je v Česku stále nedostatek některých léků, včetně antibiotik. Trápí to nejen pacienty, ale i praktické lékaře. Jaromír Chlumský, který ordinuje na pražském Smíchově, popisuje, jak to v současnosti běžně chodí.

„Systém mi tu hlásí, které léky nejsou, ale my je přesto předepisujeme. Pacient pak přijde do lékárny a tam mu řeknou, že léky nemají,“ připouští Chlumský. Vysvětluje, že kdyby lékař vhodný lék nepředepsal, mohl by čelit žalobám.