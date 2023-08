Jak Válek čtyři dny nebral kauzu IKEM na lehkou váhu

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

Bylo to nevyhnutelné: Záhy poté, co jsme vypustili do světa kauzu ředitele IKEM Michala Stiborka, se vyrojila řada konspirací a zlehčování.

„Osobně vnímám články, ve kterých se mne nyní snaží zdiskreditovat člověk odsouzený za zpronevěru, jako veřejný opakovaný útok na mou osobu s cílem odstranit mne z pozice ředitele IKEM,“ napsal Michal Stiborek v dopise podřízeným.

Na jeho stranu se přidali obvyklí zpochybňovači, podle nichž dělají SZ z „dlužníků hrdiny“, a jiní měli za hotovou věc, že jsme se stali obětí mocenské hry a notičky nám naservírovali Stiborkovi oponenti ve špitále.

A hned v úterý se jej zastal i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Ministerstvo zdravotnictví nemá informace o jakémkoli protiprávním jednání ředitele IKEM Michala Stiborka. Disponuje platným dokladem o bezpečnostní způsobilosti od Národního bezpečnostního úřadu, který mimo jiné posuzuje i původ majetku a nezjistil žádné nesrovnalosti,“ reagoval na první článek Válkův mluvčí Ondřej Jakob.

I ve světle Stiborkovy rezignace se vyplatí zrekapitulovat, co a jak jsme zjistili:

Minimálně mezi lety 2015 a 2020 si Stiborek přivydělával v byznysu s půjčkami. Po celou dobu na plný úvazek pracoval v nemocnici. Nejprve jako ekonomický náměstek, po roce 2018 už jako její ředitel. To ostatně nepopírá ani sám Stiborek. Jen mluví eufemisticky o „finančních službách“.

Jenže úroky a penále nastavil tak vysoko, že soud minimálně v jednom případě (o dalších nevíme) konstatoval, že jsou nemravné. „V rozporu s dobrými mravy,“ stojí v rozsudku, který jsme prostudovali a klíčové pasáže zveřejnili

Do úvěrového byznysu natankoval 57,5 milionu korun. Ze svého vložil do firmy přibližně 35 milionů korun. To jsme vyčetli přímo z účetních závěrek firmy. Zbytek peněz si půjčil od rodiny a svého blízkého spolupracovníka – vymahače Pavla Raaba (v minulosti odsouzeného za násilí). To už jsou jeho slova z velmi výmluvného rozhovoru, který jsme se Stiborkem pořídili. Víc ale prozradit nechtěl. Ani konkrétní částky, ani jména příbuzných. Ze závěrek jsme zjistili i to, kolik mu jeho vedlejšák vynesl – 50 milionů korun.

Přímo při rozhovoru jsme jej přitom usvědčili ze lži. Tvrdil nám, že nevěděl, ke komu jeho miliony proudí. Tedy jen do okamžiku, než jsme mu předložili e-maily, jimiž úkoloval svého obchodního partnera a popoháněl jej kvůli splátkám, či interní dokumenty od insolvenčního soudu. „Měl jsem tabulku,“ obrátil během rozhovoru sám

Nakonec do skládačky zapadlo i svědectví, které jsme získali od jeho obchodního partnera, který je nyní ve výkonu trestu za prokázanou zpronevěru. „Smlouva, kdy finanční plnění probíhá mezi firmami, z pohledu pana Stiborka obcházela nutnost vlastnit licenci ČNB,“ napsal nám mimo jiné zpoza mříží. Ano, to je ten odsouzenec, o němž psal sám Stiborek, že jej pokouší zdiskreditovat.

I kdybychom ono „diskreditační“ svědectví škrtli, stále toho bylo dost na to, aby byla Stiborkova pozice neudržitelná (i zpětně doporučuji politický rozbor kolegy Martina Čabana). Zvlášť když zvážíme, že ovládal instituci s miliardovým rozpočtem, jak jeho zastánci rádi připomínali.

Jen ministr Válek to jaksi neviděl a ještě ve středu na tiskové konferenci vlády Stiborka držel. „Pan ředitel má jedny z nejpřísnějších prověrek Národního bezpečnostního úřadu a takových ředitelů je opravdu málo,“ řekl Válek. „Je to ředitel, za kterým stojí odborová organizace, stojí za ním zaměstnanci. Dvakrát zvítězil naprosto suverénně v konkurzech,“ prohlásil a dodal: „Kdybychom se bavili o morální stránce, o etice, tak mě to nesmírně mrzí.“

To byl snad jediný moment, kdy eticky pochybný byznys šéfa špičkové státní nemocnice zpochybnil.

Úplně stranou zůstávalo, že s milionovým kapitálem nejasného původu za zády mohl být Stiborek snadno vydíratelný. Což neošetřila ani bezpečnostní prověrka, kterou kolem sebe mával jako záchranným kruhem. Nedisponuje totiž tím nejvyšším prověřením, které Národní bezpečnostní úřad vydává, jak se veřejnosti snažil namluvit ministr Vlastimil Válek, ale naopak tím nejnižším, které se provádí jen plochou kontrolou v databázích.

A ta naše zjištění zaznamenat nemohla.

Závěr čtyřdenní kauzy jste nejspíš zaznamenali sami: Válek v pátek ráno na tiskové konferenci oznámil, že přijal Stiborkovu rezignaci. Doslova řekl: „Od počátku jsem obvinění považoval za opravdu velmi závažná a nebral jsem je na lehkou váhu.“

Opravdu?

Co jsme také zjistili

Může za to bouřka. Do zlatého fondu politických výmluv jsme dodali další položku. To když kolegové Adéla Jelínková a Lukáš Valášek přistihli ministra spravedlnosti Pavla Blažka u jednoho stolu v družném hovoru s poradcem exprezidenta Zemana Martinem Nejedlým. „Prosím vás, tomu vy nebudete věřit…“ začal zaskočený ministr a měl pravdu – neuvěřili jsme. Podívejte se na videorozhovor, v němž Blažek vystřídal hned několik výrazových poloh.

Není doktor jako doktor. Používá před svým jménem akademický titul „Dr.“, přitom na to podle úředníků i soudkyně nemá právo. Znalec Vítězslav Hálek, známý třeba z kauz Opencard či Čapí hnízdo, tak dostal pokutu.

Šachy s pěvkyní. Sledovali jsme osud koncertu ruské operní pěvkyně Anny Netrebko v Praze. „Panuje jednoznačná jednota, že Netrebko by vzhledem ke své historii neměla během války v Praze vystupovat,“ řekl nám náměstek primátora Jiří Pospíšil. Politické zadání se krátce nato přetavilo v konkrétní kroky.

A šachy s ropou. Ohledávali jsme rovněž tendr na státní zásoby ropy. České strategické rezervy se dostaly do paradoxní situace. Kyperské firmě svěřily dodání ruské ropy za miliardu. Pokud by ji ale nakoupila v Rusku, porušila by sankce EU.

Baxa jako Fremr? Snažili jsme se zjistit, zda nový předseda Ústavního soudu Josef Baxa v 80. letech nesoudil případy emigrantů podobně jako Robert Fremr. Pravda nejspíš zůstane skryta, plzeňské spisy z té doby nejsou totiž zaneseny v informačním systému.

Krotitelka a orel k soudu. K soudu míří případ rozsáhlé korupce v pražských nemocnicích. Radek Nohl prostudoval obžalobu a přepisy odposlechů a případ popsal hned ve třech textech. Příběh vlivného podnikatele, který ohýbal zakázky, ale vzhledem k přiznání se vězení vyhne, si můžete poslechnout i v jedné z čerstvých epizod zpravodajského podcastu 5:59.