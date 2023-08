Praha tlačí na zrušení koncertu ruské pěvkyně. Pospíšil nabídl část platu

Politické vedení Prahy nesouhlasí s tím, aby se v říjnu v Obecním domě uskutečnil koncert ruské sopranistky Anny Netrebko.

V pondělí o zrušení akce jednali pražští politici, kteří podle zjištění Seznam Zpráv dospěli ke společnému přesvědčení, že koncert by poškodil zájmy hlavního města.

„Je absolutní shoda koaličních stran na tom, že koncert se nemá uskutečnit. Panuje jednoznačná jednota, že paní Netrebko by vzhledem ke své historii neměla v tuto chvíli během války v Praze vystupovat,“ řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09), který stojí v čele kritiků chystaného koncertu ruské umělkyně.

Šéf Obecního domu Vlastimil Ježek by podle europoslance měl udělat maximum pro to, aby smlouvu s pořádající agenturou Nachtigall Artists zrušil. Zmínil i variantu, že koncert by se případně uskutečnil až v době po konci ruské agrese na Ukrajině.

„S danou agenturou spolupracujeme dlouhodobě, máme dobré vztahy, takže je třeba, aby agentura pochopila, že koncert by poškodil zájmy hlavního města. Dostali bychom diplomatickou nótu, vzhledem k našim zahraničním vztahům a proukrajinským postojům by takový koncert byl vnímaný velice zvláštně,“ zmínil Pospíšil.

Kdyby se nepodařilo koncert zrušit, vedení pražského magistrátu by řešilo, jak postupovat dál. Ve hře by například bylo, že výtěžek z koncertu by šel na pomoc Ukrajině.

Pondělní jednání pražských politických špiček mělo vůči manažerům Obecního domu doporučující charakter, politici se k tématu vrátí na dalším jednání.

Vedení Obecního domu kauzu projedná na společném jednání managementu. „Nebudu se k tomu vyjadřovat do chvíle společného jednání představenstva a dozorčí rady, které mají přijmout stanovisko. Určitě to nebude dříve než příští týden,“ řekl Seznam Zprávám předseda představenstva Obecního domu Vlastimil Ježek.

Přispěju ze svého

Náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil nabídl, že v případě, že by Obecní dům - akciová společnost patřící hlavnímu městu - měl náklady s úhradou zrušeného koncertu, přispěl by poměrným dílem ze svého platu.

„Nemohu dát přímý pokyn představenstvu akciové společnosti. My do toho takto zasahovat nemůžeme. Kdyby šlo o příspěvkovou organizaci - například Vinohradské divadlo - mohli bychom postupovat napřímo,“ uvedl šéf pražské organizace TOP 09.

Europoslanec rovněž uvedl, že právníci nadále zkoumají, jak koncert zrušit, aby s tím hlavní město mělo co nejméně nákladů. „Analyzujeme i variantu, když takový koncert poškodí Prahu, zda to nelze vypovědět pro rozpor s dobrými mravy - když má vystoupit interpretka, která je na sankčním seznamu nám spřátelené země. Nelíbí se nám ani to, že ve smlouvě ze 14. února 2023 nebylo uvedené jméno interpreta, tato praxe musí do budoucna skončit,“ zmínil Pospíšil.

Jak už Seznam Zprávy uvedly, koncert Anny Netrebko se má konat 16. října. Politické vedení Prahy považuje recitál operní pěvkyně za nevhodný s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině. Ta letos zařadila zpěvačku na svůj sankční seznam.

Její zásadní selhání má z pohledu Ukrajinců spočívat v tom, že v roce 2012 při prezidentských volbách úzce spolupracovala s Vladimirem Putinem. Později také vystoupila ve prospěch separatistů z Donbasu.

Netrebko loni sice válku na Ukrajině odsoudila, přiznala i vlastní selhání, ovšem přímočarý odsudek vůči Putinovi z její strany nezazněl. Do Ruska má ale teď zakázaný vstup.

Předseda představenstva Obecního domu Vlastimil Ježek se k věci od začátku vyjadřoval opatrně v tom duchu, že žádné zásadní překážky, které by měly bránit uskutečnění koncertu, nevidí. Odsouzení války považoval za přesvědčivé.

„Předjímat závěry představenstva neumím. Předpokládám ale, že budeme hledat konsensus, tak jako doposud vždy,“ uvedl v minulém týdnu Ježek.

Nejde jen o zrušení koncertu, ale také o to, kdo ponese případné náklady tohoto rozhodnutí. Producentka Alena Kunertová z pořádající agentury Nachtigall Artists neskrývala, že odškodnění by žádala nejen ona, ale patrně i pozvaná umělkyně. Připomněla, že koncert je už téměř vyprodaný. Jak si redakce ověřila, z původních zhruba 1200 vstupenek zbývá kolem 75, přičemž nejdražší lístky stojí 4600 Kč.

„Samozřejmě bychom měli i určité náklady s vracením vstupného. A je potom otázkou, jak se k tomu postaví paní Netrebko, zda by akceptovala důvody zrušení,“ podotkla k možným dopadům producentka.

Anna Netrebko - žena, která má vedle ruského i rakouské občanství - důsledky zrušení koncertů řeší už v USA. Za stornovaná vystoupení žaluje newyorskou Metropolitní operu i jejího ředitele Petera Gelba. Jako odškodné požaduje částku ve výši 360 tisíc dolarů, což je kolem osmi milionů korun.