Babišovu čistku vyřeším s Nejedlým, slibovala obviněná šéfka nemocnice

„Monika Pálková žádala, aby se s Martinem Nejedlým potkala co nejdřív, ne až za dva dny, protože to už by bylo pozdě. Vrbovská slíbila, že mu hned druhý den po ránu zavolá a vyřídí to,“ napsal státní zástupce Zdeněk Matula do obžaloby.