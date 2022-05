Obviněný Šnajdr se opřel do korunního svědka. Soud poradil, co má udělat

Bývalý náměstek Šnajdr, který po odchodu z politiky podniká ve zdravotnictví, napadl konkrétně to, že před uzavřením dohody vyloučila policie Horáčkův případ do samostatného řízení. Navíc i trest, který Horáček dohodou dostal, je podle Šnajdrova vyjádření příliš mírný.

Kdyby u Ústavního soudu Marek Šnajdr uspěl, žalobci by v rukou neměli soudem posvěcené Horáčkovo svědectví, které zužuje prostor pro obhajobu ostatním obviněným.

Se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Jde konkrétně o trest ve výši šesti měsíců ve vězení, pokutu pět milionů korun a na sedm let nesmí působit v obchodních společnostech. Loni v prosinci dohodu potvrdil Obvodní soud pro Prahu 5.

Důvodem stíhání Tomáše Horáčka bylo, že jako lobbista ovlivňoval veřejné zakázky ve zdravotnictví – a to nejen ty, které přinášely prospěch jeho firmám, ale také zakázky, se kterými neměly jeho firmy nic společného.

V případě první stížnosti, kterou podal obviněný lékař Martin Stříteský, soudce Ludvík David konstatoval, že „soud nezjistil nic, co by nasvědčovalo stěžovatelovu tvrzení, že orgány činné v trestním řízení rozhodovaly svévolně“.

Odmítnutí Marka Šnajdra vysvětlil soudce Radovan Suchánek tak, že stěžovatel mohl ještě před podáním ústavní stížnosti podat podnět k takzvanému vnitřnímu nebo vnějšímu dohledu v rámci státního zastupitelství. Ten by pak musel přezkoumat, zda dozorující žalobce Zdeněk Matula v kauze nepochybil.

Šnajdrův advokát Lukáš Trojan zatím neřekl, zda podnět k přezkumu podal nebo se ho podat chystá. Pokud by to udělal, může pak Marek Šnajdr podle soudce Suchánka podat stížnost k Ústavnímu soudu znovu.

„Nic nebrání stěžovateli v podání případné nové ústavní stížnosti poté, co bude řízení v jeho trestní věci skončeno, nebude-li s jeho průběhem souhlasit a bude-li pociťovat újmu na svých základních právech a svobodách v důsledku pochybení orgánů činných v trestním řízení s možným vlivem na výsledek řízení,“ doplnil Suchánek.

