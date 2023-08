Pravda o Baxovi leží v archivu na západě Čech. Zůstane ale nejspíše skryta

Jde mimo jiné o to, že staré spisy uložené v archivu na západě Čech nejsou rozlišeny podle jmen soudců. Navíc některé z nich mezitím mohly být i skartovány. Na dotaz Seznam Zpráv to uvedla předsedkyně Okresního soudu Plzeň-město Petra Pavlíčková. Právě u zmíněného soudu Josef Baxa v letech 1984 až 1989 coby trestní soudce působil.

Prozkoumat kariéru i Josefa Baxy by považovali za žádoucí někteří senátoři. V tomto duchu se vyjádřil třeba Pavel Fischer. „Předpokládám, že si pan předseda Baxa osvěží paměť a bude nás všechny informovat o tom, jak to tenkrát bylo. Je ve své pozici neodvolatelný, tím spíše by ke svému neurčitému tvrzení měl přistoupit poctivě,“ uvedl Fischer pro Lidové noviny.

„Být soudcem Okresního soudu v Plzni, to byla tehdy velká mlýnice, tam jsme prostě soudili desítky věcí měsíčně, takže nevím, jak bych si tu paměť osvěžil. Musel bych sám jít do archivu,“ řekl Baxa v rozhovoru pro ČTK.

Z jejího vyjádření také vyplynulo, že k požadovaným informacím by se dalo dostat v případě, že by byla známa jména a data (Baxou) odsouzených lidí.

Znamenalo by to ovšem, že by bylo nutné prohledat již archivované staré papírové seznamy se jmény, které jsou uloženy v archivu v Blovicích u Plzně. „Pak by snad bylo možné zjistit spisové značky a dohledat, zda spisy, resp. rozhodnutí, ještě fyzicky existují - musely by patřit mezi rozhodnutí, která archiv vybral k archivaci –, nebo byly již skartovány,“ uvedla také předsedkyně Pavlíčková.