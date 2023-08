Ministra prý zahnala bouřka do hospody za Nejedlým, seděli tam pět hodin

Éra Miloše Zemana na Hradě na jaře skončila. Ne tak ale práce Národní centrály proti organizovanému zločinu a kontrarozvědky BIS. Ti pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze dále prověřují, jak okolí Miloše Zemana hospodařilo se stamilionovým rozpočtem prezidentské kanceláře, nebo zda k poradci prezidenta Martinu Nejedlému neunikly utajované informace, že ho BIS odposlouchává kvůli vazbám na Rusko.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, pod něhož žalobci spadají, se ovšem ve středu na Žižkově účastnil oslavy, kterou pro přátele svolal právě Nejedlý. Ten zároveň připustil, že se nevidí poprvé.

Blažka to, že kontrarozvědka Nejedlého považovala za takové bezpečnostní riziko, že získala soudní povolení na jeho odposlech, ale neznervózňuje. A na mnohahodinovém posezení s ním nic špatného nevidí.

„Vždycky člověk přeci ví, o čem se bavit má a o čem nemá. Opravdu tady neřešíme vůbec nic, co by bylo jakkoliv zajímavé veřejně,“ zdůraznil ministr Blažek.

Poradce prezidenta Nejedlý přitom sám ve středu přiznal, že ho v září čeká výslech na BIS.

Seznam Zprávy zastihly Blažka kolem půl desáté večer, když si ze setkání před Tavernu Olympos odskočil zakouřit. Stalo se tak poté, co je na setkání obou mužů upozornil jeden ze čtenářů.

Blažek: Vy tomu nebudete věřit…

Ministr byl nejprve zaskočen. Následně na přímý dotaz připustil, že vevnitř sedí právě s Nejedlým. „Prosím vás, tomu vy nebudete věřit… Já tady bydlím za rohem,“ začal Blažek vysvětlovat, co v restauraci dělá s poradcem Miloše Zemana, za něhož například ruský Lukoil v minulosti zaplatil mnohamilionový dluh.

„Byla obrovská bouřka, já bydlím tady za rohem a tady jsme se potkali. To je všechno,“ řekl Blažek s tím, že šlo o náhodu. „To je všechno,“ zopakoval.

Foto: Seznam Zprávy Snímek ze středečního večera: Pavel Blažek u jednoho stolu s Martinem Nejedlým.

O čem mluvili? „O všem možném“

Prozradit, o čem s Nejedlým celou tu dobu mluvili, ale už ministr nechtěl. „O všem možném,“ odvětil na dotaz. „Pořád je co si vykládat,“ neupřesnil obsah konverzací ministr.

U stolu vedle Nejedlého strávil pět hodin. Odcházeli těsně před zavírací dobou. Blažek do jiného podniku, Nejedlý po chvíli nasedl do svého černého mercedesu a odjel.

Nebyl jsem za Nejedlým, ale za jeho asistentkou, říkal dříve Blažek Blažek svoje vztahy s Nejedlým doteď bagatelizoval. Například Deník N ministra spravedlnosti před rokem viděl na Hradě v době, kdy tam nebyl prezident Miloš Zeman a do útrob sídla Blažka vedla Nejedlého asistentka.

Ministr pak tvrdil, že ženu požádal, aby na Hradě úředníkům předala kalkulaci nákladů na summit , protože tam už nikdo kompetentní večer nebyl.

Reportéři SZ vyzpovídali i Nejedlého, a to při odchodu z restaurace. Jak sám řekl, šlo prý o akci v jeho oblíbeném podniku, kam pozval pár přátel.

„A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam,“ vysvětloval to poradce Miloše Zemana. Nejedlý seděl v zadní části restaurace, kam není z ulice vidět.

I Nejedlý odmítal, že by po Blažkovi chtěl informace, které souvisejí s jeho ministerskou funkcí. „Připadá vám, že bych já dneska po 40 letech, co znám Pavla a chodili jsme spolu hrávat volejbal, teď něco chtěl řešit? Že bych byl takový idiot, že bych to dělal takto?“ A přidal i nabídku. „Můžeme vám psát s Pavlem, když se potkáme, že byste tam přijeli rovnou?“ ptal se Nejedlý.

Včera jsem se ve večerních hodinách bez předchozí domluvy nacházel poblíž mého pražského bydliště ve stejné restauraci jako Martin Nejedlý s rodinou a jeho známými, které jsem neznal.



Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k… — Pavel Blažek (@blazek_p) August 17, 2023

„Vláda? Domlouvalo se to se všemi“

Kolem toho, jak často se společně potkávají, oba muži mlžili. „Ne, tady opravdu ne,“ řekl Blažek ve dveřích podniku. A pak jiné schůzky s Nejedlým popřel. „Proč bychom se měli potkávat?“ uvedl a vrátil se do restaurace, kde s Nejedlým trávil další hodinu.

Nejedlý nechtěl říci, jak často se s ministrem vídá. Naposledy ho prý viděl před čtyřmi pěti měsíci.

Blažek ovšem při rozhovoru s reportéry připustil, že i s Nejedlým vyjednával vznik vlády Petra Fialy (ODS), v níž následně získal křeslo ministra spravedlnosti.

„Všichni vědí… Nikdy jsem to netajil. Tehdy jsem s Milošem Zemanem a jeho okolím domlouval mimo jiné já, aby ta vláda vznikla.“ Na dotaz, zda tedy vládu domlouval s Martinem Nejedlým, reagoval slovy: „Tehdy se to domlouvalo se všemi, co do toho měli co mluvit.“

Na konci rozhovoru si Blažek vzpomněl, že s Nejedlým v podniku domlouvá návštěvu prezidenta Miloše Zemana. Jeho kancelář provozuje spolek Přátel Miloše Zemana, v němž figuruje i Nejedlý. Právě ve středu Nejedlý za Zemanem byl.