Zeman je v hledáčku BIS. Kvůli Nejedlému

Jakmile 8. března skončí Miloši Zemanovi prezidentský mandát, plánuje se uchýlit do své vily, kterou si nechal postavit přímo v obci Lány, a číst si. Předtím ho ale čeká ještě jedna nepříjemná povinnost spojená s jeho působením na Hradě.

Inspekce BIS, která má ve vymezených případech pravomoci policie, ho totiž chce vyslechnout a zjistit, jak přesně a od koho se dozvěděl, že zpravodajci odposlouchávali prezidentova poradce Martina Nejedlého. Seznam Zprávy v posledních týdnech informaci získaly od tří na sobě nezávislých zdrojů seznámených se záležitostí, jejichž identitu chrání. Další zdroje navíc potvrdily sled událostí.

Nejedlý má dlouhodobě pozitivní vztah k Rusku. Není jasné, čím se živí, na Hradě je poradcem beze smlouvy, přesto tam má kancelář a disponoval třeba i diplomatickým pasem. Kontrarozvědka jeho činnost monitorovala na základě povolení soudu. Prezident v srpnu 2021 ovšem učinil nečekané prohlášení v rozhovoru pro deník Blesk, které dokládá, že o operaci věděl.

„Před několika lety mě jeden vysoký důstojník Bezpečnostní informační služby informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já mobilní telefon nemám, takže když se s nimi bavím, jsem odposloucháván i já,“ tvrdil tehdy Miloš Zeman.

Nejedlý sám serveru Neovlivni.cz předtím potvrdil, že i on o zájmu kontrarozvědky věděl. „Informace o zájmu BIS se ke mně donesly. Nemám to černé na bílém, nic jsem s tím tedy nedělal. Kromě toho, že jsem po své linii zabezpečil ochranu své partnerky a rodiny,“ řekl Martin Nejedlý. Na nynější dotaz Seznam Zpráv, kdo a kdy mu o sledování řekl, nereagoval.

Únik od zpravodajce?

Vyšetřovatelé kontrarozvědky podezřívají jednoho z nyní už bývalých příslušníků BIS, že prezidentovi při společné schůzce vyzradil odposlechy Nejedlého, přičemž byl motivovaný možným kariérním růstem. Pokud by se konstrukce potvrdila, muž by spáchal trestný čin ohrožení utajované informace a hrozilo by mu až osm let vězení. Seznam Zprávy identitu podezřelého znají. Kvůli tomu, že dosud nebyl obviněn, ji ale nezveřejňují.

Po Zemanovi přitom vyšetřovatelé BIS chtějí, aby vysvětlil, kdy a za jakých okolností se k informaci dostal. Prezident to původně prostřednictvím dopisu odmítl. A české právo nemá mechanismus, jak ho k tomu donutit. Zeman totiž požívá indemnity, která veřejné moci neumožňuje ho v době, kdy je v úřadě, trestat.

Jenže vrchní státní zastupitelství Zemanovi napsalo, že v tom případě počká na březen, kdy mu vyprší prezidentský mandát, a předvolá ho jako běžného občana. A Zeman se nakonec nečekaně rozmyslel a k výpovědi svolil. Deníku N potvrdily tři nejmenované zdroje z Hradu, že vyšetřovatelé BIS už ve středu se Zemanem mluvili. Co jim prezident řekl a zda u jednoho výslechu zůstane, není jasné.

BIS se k situaci vyjadřovat nechce. „Uvedené záležitosti nemůžeme komentovat,“ reagoval mluvčí BIS Ladislav Šticha. A informace neposkytuje ani Vrchní státní zastupitelství v Praze, které věc dozoruje. „S ohledem na stadium řízení nelze věc komentovat,“ řekla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na opakované dotazy vůbec nereagoval. Seznam Zprávy proto oslovily Víta Nováka, druhého hradního mluvčí. Ten si vyslechl dotaz a slíbil, že získá reakci vedení prezidentského aparátu. „Stanovisko je takové, že to nebudeme komentovat,“ uvedl nakonec Novák.

Nejedlého ruské vazby Martin Nejedlý v Rusku žil deset let. Co přesně tam dělal, není jasné dosud.

V roce 2007 společně s ruským ropným gigantem Lukoil založil v Česku firmu, která dodávala letecké palivo na český trh. Své závazky ale neplnila, a tak soud rozhodl o tom, že má zaplatit pokutu 30 milionů korun. Peníze přes prostředníka následně uhradil přímo ruský gigant Lukoil. Ten do zadlužené firmy dle zprávy o její likvidaci poslal ve třech splátkách kolem 180 milionů korun, jak tehdy zjistila Mf Dnes.

Martin Nejedlý se v roce 2017 na uzavřeném jednání tajně setkal s šéfem státní firmy Rosatom Alexejem Lichačevovem. Bylo to předtím, než vláda začala připravovat tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany za minimálně 160 miliard korun. Jak tehdy napsal Respekt, Lichačevov se s Nejedlým setkal na příkaz týmu prezidenta Vladimira Putina. Na schůzku do Ruska Nejedlý odcestoval i v roce 2020, když Andrej Babiš prohlásil, že by druhý jaderný tendr odsunul.

V roce 2018 do policejního protokolu uváděl Nejedlý jako zaměstnání post jednatele ve společnosti Famos Trading. Ta v rozporu se zákonem nezveřejňovala účetní závěrky. Když reportéři dosáhli jejich zveřejnění, ukázalo se , že společnost opakovaně získávala více než sto milionů korun na bezúročných půjčkách od neznámých subjektů. Zadlužená byla i v době, kdy sponzorovala stranu Zemanovci.

Tlak Hradu

Od doby, co se Zeman dozvěděl o odposleších Nejedlého, na BIS opakovaně útočí. Na Hrad v roce 2020 Zeman najal dlouholetého šéfa analytiky BIS Jiřího Roma, kritika šéfa kontrarozvědky Michala Koudelky. A následně hovořil o vypracování zprávy, která měla Koudelku státu místo.

„Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A ­já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat, a tento materiál bude argumentací,“ prohlásil Miloš Zeman v říjnu roku 2020.

Zeman se také pokusil využít svých pravomocí k tomu, aby mu kontrarozvědka odhalila, co přesně o ruských operacích v Česku ví.

V listopadu 2020 Radiožurnál informoval, že prezident řediteli kontrarozvědky Michalu Koudelkovi nařídil, aby mu sepsal jména ruských špionů. A aby prozradil třeba i to, jací Češi s ruskými zpravodajskými službami podle jeho informací spolupracují či jaké informace jim předávají. Koudelka to neudělal, ohrozilo by to prý živé operace.

Před volbami v roce 2021 pak Zeman usiloval o to, aby řediteli kontrarozvědky Koudelkovi tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) neprodloužil končící mandát v čele služby. Zeman také už celkem sedmkrát – navzdory návrhům vlády – odmítl Koudelku povýšit na generála.