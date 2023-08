Válek hájí ředitele IKEM přísnou prověrkou, exšéf NBÚ ale říká něco jiného

Seznam Zprávy popsaly , že ředitel nejprestižnější nemocnice v Česku investoval desítky milionů do byznysu s půjčkami. Úroky Michal Stiborek nastavil tak vysoko, že je soud v jednom z případů označil za nemorální. Stiborek přitom vydělal na 50 milionů korun. Velkou část peněz nepůjčoval přímo, ale přes muže odsouzeného za tunelování.

Premiér Petr Fiala označil zjištění za závažná. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který Stiborka do funkce před čtvrt rokem znovu jmenoval, se za něj ale postavil. Už několik hodin po vydání textu Seznam Zpráv vydal prohlášení, v němž uvedl, že Stiborek je kvalitní ředitel.

Někdejší ředitel NBÚ Dušan Navrátil v obecné rovině Seznam Zprávám řekl, že jde o ekvivalent bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné. „Je to jenom šetření, které se provádí v evidencích. Když tam úřad nenarazí na nějaký problém, tak to ten dotyčný dostane,“ řekl Seznam Zprávám Navrátil.

Stupně utajení informací jsou celkem čtyři - Vyhrazené, Důvěrné, Tajné, Přísně Tajné. Jen prověrku na poslední tři jmenované stupně uděluje NBÚ, a to po vlastním prověření žadatelů v bezpečnostním řízení

Standardně podle něj nejsou při prověrce tohoto stupně oslovovány tajné služby, které by například prověřily (ne)závadnost blízkého okolí žadatele. To se děje jen v případě, že by úředníci NBÚ už v databázích narazili na nějaký problém.