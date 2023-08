Nejdřív zapíral, pak obrátil. Přečtěte si, jak šéf IKEMu mlžil o svém byznysu

Ředitel IKEMu Michal Stiborek investoval do svého byznysu s úvěry s vysokým úrokem téměř 60 milionů korun. Podle majetkového přiznání si v posledních letech ale tolik peněz nevydělal. Tvrdí, že mu peníze půjčili blíže neupřesnění členové rodiny a také jeho blízký spolupracovník – vymahač dluhů Pavel Raab, v minulosti trestaný za násilí.

Tyto peníze pak Stiborek po desítkách milionů přeposílal firmě dalšího obchodního partnera Jaroslava Holana, dnes pro změnu v jiné kauze odsouzeného za zpronevěru.

Seznam Zprávy přinášejí zkrácenou verzi hodinového rozhovoru s ředitelem nejprestižnější nemocnice v Česku. Stiborek při něm opakovaně tvrdil, že netuší, jak Holan jeho peníze zhodnocoval o 48 procent ročně, což ale zanesl do smlouvy.

Když mu reportéři předestřeli důkazy, Stiborek přiznal, že Holan sloužil jako prostředník v byznysu s půjčkami. Peníze půjčoval lidem s horentními úroky z prodlení a splátky pravidelně končily zpět u Stiborka. Peníze vymáhal jeho spolupracovník Pavel Raab s trestní minulostí. Toho si Stiborek k rozhovoru přizval. Společně s mluvčí nemocnice a svým právníkem.

Když jste zakládal firmu Glenias House, vložil jste do ní osm milionů, následně dalších 28 milionů. Nějaká třetí strana pak do byznysu vložila dalších 22,5 milionu korun. Dle vašich majetkových přiznání jste si na tak vysoké vklady sám jako funkcionář nemocnice vydělat nemohl. Říkáte, že část peněz vám půjčil pan Raab a vaše rodina. Kolik vám tedy dohromady půjčil pan Raab?

Stiborek: To bych teď asi nechtěl říkat.

Raab: Tohle bych…

To je ale důležité, jak jako ředitel nemocnice financujete svou soukromou firmu.

Stiborek: Já to tady uvádím a plním všechny zákony.

A co je ta rodina, která vám dle vašeho prohlášení půjčila zbytek?

Stiborek: Je to rodina.

Jak jste se v tomto podnikání dal s panem Raabem dohromady, pane Stiborku?

Stiborek: My jsme se potkali spolu na tenise.

A tam jste si řekli, že vám pan Raab půjčí mnoho milionů korun na podnikání s úvěry?

Stiborek: My jsme firmu zakládali v roce 2015. Předtím jsme se tři čtyři roky znali. Někdy od roku 2010.

Pane Raabe, pan ředitel nám předložil váš čistý trestní rejstřík. My ale víme, že jste trestaný za násilnou trestnou činnost. Je to už vymazáno?

Raab: Já si myslím, že na tohle nebudu odpovídat. Jestli máte nějaké informace, tak z opisu z rejstříku trestů. K tomuhle se nebudu vyjadřovat.

Jakou roli tady v tom vašem společném podnikání hraje Jaroslav Holan, váš druhý obchodní partner?

Stiborek: Mezi námi a společností pana Holana existovala příkazní smlouva od ledna 2019.

A věděl jste vy v době, kdy jste spolu tu smlouvu uzavírali, že on je prověřovaný policií? Pak byl stíhaný, pak byl obžalovaný, dneska je odsouzený za zpronevěru, za vytunelování dopravní firmy.

Stiborek: Nikdy jsem to neslyšel.

Ale pan Raab byl kvůli tomu na policejním výslechu. Vy jste to panu Stiborkovi neřekl?

Raab: Tu informaci jsem panu inženýrovi nesdělil, protože jsem ji nepokládal za důležitou vzhledem k tomu, že když jsem byl na podání vysvětlení, protože jsem zprostředkovával něco kolem té dopravní firmy, v tu dobu ještě neměl pan Holan sděleno (obvinění, pozn. red.).

Kdo je Michal Stiborek Do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nastoupil v roce 2010 jako ekonomický ředitel. Předtím pracoval například jako obchodní ředitel společnosti Setuza, kterou v roce 2005 na chvíli ovládl odsouzený podnikatel Tomáš Pitr. Stiborek odmítá, že by s Pitrem přicházel do kontaktu: „Od mého odchodu z těchto společností jsem se s panem Pitrem již nesetkal, neviděl jsem se s ním a ani nejsme v kontaktu. Navíc mám platný doklad o bezpečnostní způsobilosti od Národního bezpečnostního úřadu.“

V IKEMu Stiborek zažil největší skandál tohoto prestižního zdravotnického zařízení: Nemocnice uzavřela smlouvu na nákup lékařského materiálu za 1,8 miliardy s firmou Kardio Port – s nedohledatelnými vlastníky a vazbou na politického podnikatele Romana Janouška. Do soutěže se přihlásila jako jediná, protože zavedené zdravotnické společnosti nedokázaly splnit nastavené podmínky. „Ani my nejsme schopni rozkrýt, jaká je jejich marže,“ potvrdil v té době ekonomický šéf nemocnice Stiborek, že IKEM netuší, kolik Kardio Port na dodávkách vydělává a jestli by tedy konkurenční společnosti nemohly být levnější.

V roce 2018 Stiborek vyhrál konkurz Ministerstva zdravotnictví na ředitele IKEMu, funkci pak obhájil letos v květnu. Říká, že pod jeho vedením nemocnice ekonomicky vzkvétá a rozvíjí se: staví nové pavilony za 1,2 miliardy a na účtech má 1,7 miliardy na další investice.

V červenci Seznam Zprávy popsaly, jak se v IKEMu zároveň vyhrotily ostré spory mezi ředitelem Stiborkem a špičkami tamní medicíny – profesory Ivanem Netukou, Jiřím Froňkem a Janem Pirkem. Šlo v nich například o nepotvrzená obvinění z plýtvání peněz nebo neposkytnutí lékařské péče. Foto: David Neff, Seznam Zprávy Pětapadesátiletý Michal Stiborek není lékařem – na rozdíl od většiny ředitelů velkých nemocnic. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V elitní nemocnici IKEM je dusno. Špičky medicíny si stěžují na ředitele Ministr věděl, že v IKEM bojují špičkoví lékaři s ředitelem. Ale nezasáhl

Pan ředitel svěřil 50 milionů korun člověku, aby mu je investoval. Vy jste se dozvěděl, že ten člověk je důvodně podezřelý z vytunelování dopravní firmy, je tam škoda v řádech desítek milionů. A vy jste to panu Stiborkovi neřekl?

Raab: Nedozvěděl (jsem se to), protože primárně jsem vypovídal ohledně firmy pana Pavla Marka.

Tím se tedy dostáváme k naší další otázce: spoluobžalovaným pana Holana v kauze zpronevěry desítek milionů korun je pan Marek. Jeho firmě vaše firma Glenias House půjčila miliony. Ani u jednoho z nich jste nevěděl, že je policie stíhá za zpronevěru, a dělal jste s nimi obchody?

Raab: V době, kdy byly realizované tyto půjčky, žádné indicie o tom, že pánové tunelují nějakou firmu, nebyly.

Vy jste tu smlouvu s panem Holanem uzavřeli v lednu 2019. Policie je obvinila ze zpronevěry v polovině stejného roku. Byznys s Holanem ale pokračoval dál. Proč jste s ním ten byznys dělal i poté, co začal být stíhaný za tu zpronevěru?

Stiborek: Já jsem to nevěděl. Dozvěděl jsem se to vše až ex post.

A kdy jste se to dozvěděl?

Stiborek: To si nepamatuju, to si fakt jako nepamatuju.

Parametry té smlouvy byly jaké? Vy jste postupně panu Holanovi poslal zhruba 50 milionů korun. Co s těmi penězi dělal?

Stiborek: Já jsem mu ty peníze půjčil, on za ně platil sjednaný úrok a dál s nimi obchodně hospodařil. Plus tam byl závazek mu vyplatit jedno procento kvartálně z toho objemu peněz.

Vy jste Jaroslavu Holanovi tedy neříkal, co s těmi penězi má dělat?

Stiborek: Ne.

Vy jste nevěděl, co s těmi penězi dělá?

Stiborek: No, tak on… Co s nimi dělá pan Holan, byla věc pana Holana.

Konzultoval jste to s ním někdy?

Stiborek: Jak to myslíte? Jakože jednotlivé případy? Ne, nikdy.

Narážím na tu smlouvu, kterou jste spolu podepsali. V té se píše, že ty peníze má investovat na základě pokynů objednatele a objednatelem je vaše firma.

Stiborek: Nikdy nedostal žádný pokyn.

A proč je to tedy v té smlouvě napsané?

Stiborek: Nedostal.

Proč je v té smlouvě tedy napsané, že on ty peníze bude investovat na váš pokyn způsobem, jakým mu určíte?

Stiborek: Nikdy jsem neviděl nikoho, s kým pan Holan svoje smlouvy uzavíral.

Na to se ale neptáme. My se ptáme, jestli jste mu dával instrukce, s kým ty smlouvy má uzavírat a jakým způsobem?

Stiborek: Odpovídám: Ne, nedával.

A dokážete tedy vysvětlit, proč jste to do té smlouvy napsal? A proč jste ji takto podepsal?

Stiborek: No protože kdybych někdy chtěl, aby s těmi penězi nějakým způsobem nakládal, abych tu možnost měl.

No ale ve smlouvě se nepřipouští jiná možnost, než že mu to budete říkat.

Stiborek: Ale neříkal.

A víte, co on s těmi penězi dělal? Zajímal jste se o to, když jste mu poslal 50 milionů korun?

Stiborek: Pan Holan s tím prováděl svoji obchodní činnost. Vracel mi peníze každý měsíc.

Vy jste tedy panu Holanovi, který je dneska odsouzený za zpronevěru v jiné kauze, poslal asi 50 milionů korun, aby je nějak investoval, a vlastně vás nezajímalo, jak ty peníze investuje, co s nimi dělá, pakliže vám z nich chodil pravidelný úrok?

Stiborek: Ano, posílal mi pravidelný úrok.

Jakou měl pan Holan kvalifikaci k tomu, že vám bude zhodnocovat peníze o čtyři procenta měsíčně, jak se zavázal? Zaběhlé investiční fondy takový výsledek dělají třeba i za rok. Vy jste ho považoval za takového investičního génia?

Stiborek: Já jsem mu ty peníze prostě svěřil. Skoro rok mi peníze zhodnocoval. On obchodoval s drahými kovy. Chtěl využívat část těch peněz k tomu, že bude s těmi drahými kovy dále obchodovat. Hodně těch peněz bylo investováno do jeho obchodních partnerů na byznys s drahými kovy.

V roce 2017 vstoupil v platnost nový zákon, který firmám zakazuje poskytovat úvěry, pakliže nemají licenci. Nebyl pan Holan ten prostředník, kterému jste ty peníze dával, aby je následně půjčoval lidem, a tu regulaci jste tak společně tímto způsobem obcházeli?

Stiborek: Ne. Kdybych tohle chtěl udělat, tak to udělám dejme tomu někdy v roce 2017, kdy ta regulace jako vstoupila v platnost, nebo v roce 2018.

My jsme panu Holanovi napsali do vězení. A on v odpovědi na otázky ohledně vašeho byznysu píše, že struktura, kterou jste vytvořili, vznikla i proto, abyste obešel tu regulaci České národní banky, tedy aby vaše firma nebyla zodpovědná za to, že půjčuje peníze lidem bez odpovídající licence, za což hrozí pokuta až 20 milionů.

Stiborek: A pan Holan půjčoval fyzickým osobám? Tak já o tom nic nevím.

Takže jestli to chápu správně, vy jste půjčil 50 milionů člověku, který nemá žádnou historii v investičním byznysu, která by umožnila dovozovat, že vám bude schopen zhodnocovat peníze o čtyři procenta měsíčně. Nezajímal jste se o to, co s těmi penězi dělá, a vlastně ani nevíte, že je potom půjčoval fyzickým osobám?

Stiborek: Vím, že říkal, že půjčoval právnickým, ale fyzickým opravdu ne. Jediné, co je možné, je půjčit právnickým osobám.

Neměli jste tedy mezi sebou variabilní symboly, které by patřily konkrétním dlužníkům, a nechodily vám na účet vaší firmy Glenias House platby s konkrétním variabilním symbolem, který by byl vázán na konkrétní fyzické osoby? A podle toho jste mohl určovat, jestli ti lidé tedy vám – protože reálně jste peníze lidem půjčoval vy – splácí úroky a tu jistinu. Nebylo to tak?

Stiborek: To jo.

Tady máme jeden z e-mailů mezi vámi dvěma. Urgujete v něm pana Holana, že tihle lidé vám nesplácejí a aby vám ty jejich platby poslal. Působí to tak, že pan Holan, respektive jeho firma, na váš příkaz jako prostředník půjčoval peníze konkrétním koncovým fyzickým osobám. Čímž jste obcházeli regulaci České národní banky. Nebo to celé chápeme špatně?

Stiborek: To, tak to teda jako… (několikasekundová pauza) já o tom takto nevím. Jakože samozřejmě ode mě nedostal žádný pokyn. Nemůžete ode mě dohledat v e-mailu žádný pokyn, protože jsem mu žádný pokyn nedával, aby něco takového dělal.

Pan Holan půjčoval peníze několika desítkám lidí. Našel člověka, kterému vy jste chtěl půjčit peníze. Vy jste vždy tu odpovídající částku přeposlal na účet firmy pana Holana. On to obratem půjčil tomu člověku. Pak od něj vybíral v hotovosti úroky a ty následně vkládal na účet své firmy. Následně je přeposílal vaší firmě. Vy jste tak měl z těch plateb online přehled, jak ti lidé splácejí či nesplácejí. Je to tak?

Stiborek: V principu to bylo tak, jak říkáte, akorát jsem nevěděl, že to jsou fyzické osoby.

A proč jste ještě před chvílí říkal, že vůbec nevíte, do čeho ty peníze pan Holan investoval?

Stiborek: Já ty případy neznám.

Vy jste před chvilkou říkal, že pan Holan asi investoval do drahých kovů.

Stiborek: On mně říkal, že bude půjčovat peníze v okruhu těch lidí, se kterými ten byznys dělá, na to, aby ten byznys fungoval.

Z e-mailů také plyne, že pokud lidé nespláceli, vymáhal peníze pro pana Holana pan Raab, váš spolupracovník. Byly to fyzické osoby?

Stiborek: Já nevím.

K e-mailům jste připojoval tabulky, v níž jste měl jmenovitě rozepsané jednotlivé lidi – kolik vám dluží a kolik vám zaplatili. Máte takovou tabulku?

Stiborek: Měl jsem takovou… měl jsem tabulku, která dělala… já jsem vždycky… měl jsem tabulku, ve které pan Holan psal… posílal. Jo, měl jsem přehledovou tabulku. Ano.

Abychom to shrnuli, tak my jsme se od fáze „poslal jsem mu 50 milionů korun a vůbec jsem nevěděl, co s těmi penězi dělá“ posunuli do fáze „měli jsme společnou tabulku, v níž jsme tedy vedli jména konkrétních osob, které nám dluží, a to, kolik nám vrací“. Nemůžeme se zbavit dojmu, že jste nám poprvé lhal, když jste řekl, že jste nevěděl, kam ty peníze jdou.

Stiborek: (mlčí)

Raab: Můžu vám to alespoň zčásti objasnit? I když všichni máme nějaká příjmení, tak můžeme mít IČO, to znamená, že konkrétně tady ti lidé jsou OSVČ.

Nenutili jste ještě ty lidi ke zřízení živnosti, abyste jim to mohli půjčovat, což opět obchází zákon, protože pak to nespadá pod regulaci České národní banky?

Raab: Určitě ne, protože… Nikdy pan Holan ty lidi nepředstavoval, a když sdělil, že půjčuje peníze, tak ti lidé byli vesměs OSVČ. Někteří měli firmy, někteří měli IČO. Nepředpokládám, že by se tam jednalo o fyzické osoby.

A proč jste to začali dělat přes pana Holana?

Stiborek: Já už jsem neměl čas.

Takže potom jste si vzal pana Holana, kterému jste posílal peníze, a on to dělal za vás. Protože to byly vaše peníze, vy jste na tom vydělal. A věděl jste, co dělá, měl jste evidenci, tabulku, kontroloval jste to, věděl jste, kde je chyba, kdo vám nesplácí.

Stiborek: (odmlka) Já jsem s tím přestal v roce 2019, protože jsem se stal ředitelem. V tom roce 2019 jsem opravdu neměl čas se věnovat půjčkám.

Ale vždyť z toho, co jsme vám předestřeli, plyne, že vy jste s tím nepřestal. Vy jste si jenom našel prostředníka, dnes odsouzeného za zpronevěru v jiné kauze, a ten to dělal dál. Jak jste si ty lidi vybíral?

Stiborek: No, nijak. To si můžete ověřit, já ty lidi neznám.

Jak jste tím pádem mohl vědět, že ti lidé jsou schopni splácet, že kvůli tomu neskončí v exekuci, že jim to zničí život? Zajímal jste se o to? Pokud byste měl licenci České národní banky, musel byste.

(Stiborek mlčí.)

Raab: Můžu na to odpovědět já? Půjčky realizovala firma Califica.

Která na tu konkrétní půjčku dostala peníze od pana Stiborka, respektive od jeho firmy Glenias House. A obratem ten balík peněz půjčila konkrétnímu člověku. To plyne i z výpisu z účtů vaší firmy Glenias House.

Raab: To, že by pan Holan v jakémkoliv případě půjčil fyzické osobě, mi nebylo známo.

V insolvenčním spisu soudu je zápis, podle něhož váš advokát potvrdil, že finanční prostředky, které byly odesílány společnost Califica, byly dle pokynů žalovaného, tedy vás, dále odesílány třetím osobám. Vy jste celou tu dobu věděl, že ty peníze jdou třetím osobám a podle tvrzení vašeho pana advokáta jste pana Holana úkoloval, aby ty peníze třetím osobám půjčil.

Stiborek: Ne.

Jste ředitel nemocnice a zároveň tady provozuje takový byznys. Proč?