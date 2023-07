Ministr věděl, že v IKEM bojují špičkoví lékaři s ředitelem. Ale nezasáhl

V jeho případě šlo o to, že v době covidu nakoupil speciální srdeční pumpy za několik milionů, avšak později se zjistilo, že těmto čerpadlům expirovala použitelnost. Netuka tvrdil, že za škodu nemůže, a také on se s pomocí právníka vzneseným obviněním úspěšně ubránil.

„Pan ministr si kolegy poslechl a pak řekl: A proč to nedáte novinářům? Jako jeden muž jsme odmítli s tím, že IKEM je naše dítě, které nechceme poškodit. A že jde o odbornou věc, která se nemá probírat v novinách. Na to pan ministr řekl, ať to tedy vezmeme do Senátu,“ uvedl Pirk.