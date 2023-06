Nechali ho pět hodin bez vyšetření, přišel o nohu. Teď vyhrál nad elitní nemocnicí

Právě s tímhle špičkovým nemocničním zařízením vede od té doby vleklý spor o to, proč zdejší léčba skončila amputací – radikálním zásahem do budoucnosti tehdy sedmadvacetiletého mladého muže.

Jak přesně se Romanu Blanařovi původní úraz stal, není až tak důležité. Takže jen ve zkratce: zúčastnil se oficiální policejní akce, na níž se předváděly různé druhy zbraní. Jedna z nich, pancéřová pěst, se nešťastně roztrhla a Romanu Blanářovi se jeden z úlomků zasekl do levé nohy. Výbuch mu také přerazil čelist a roztrhl obočí.

Krvácení hned na cvičišti zastavili škrtidlem, následovala přeprava vrtulníkem do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, uvedení do umělého spánku a večerní tříhodinová operace, při které lékaři provedli takzvaný by pass, aby nahradili poškozenou část tepny.