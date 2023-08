Vizita: Budou na podzim léky? Případ penicilinu mnoho nadějí nedává

V překladu to znamená, že regulovaná cena léčiva je v Česku tak nízká, že držiteli registrace se nevyplatí sem lék vozit. Tak ho nevozí. Podle deníku vstoupilo ministerstvo do jednání s firmou BB Pharma, ale obě strany jsou ohledně jednání tajemné jako hrad v Karpatech.

Případ penicilinu ilustruje problematickou lékovou politiku, kterou Česko uplatňuje už mnoho let a jejíž těžiště leží v udržování co nejnižších cen jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro pacienty v případě doplatků.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na jedné straně ujišťuje, že dělá, co může, zejména prostřednictvím jednání o mimořádných dodávkách, ale jedním dechem dodává, že „jsou léky, které úplně zmizely a už nikdy nebudou a my si budeme muset zvykat, že je výrobce přestal vyrábět“.

To ale není případ penicilinu. Tady je na vině čistě cenová politika českého státu. Ani v dodavatelských řetězcích není problém. BB Pharma je slovenská firma, účinnou látku do diskutovaného léku jí dodává rovněž slovenská spřízněná společnost Biotika. Bezpečnější a méně rizikový dodavatelský řetězec aby jeden pohledal.

Navýšení regulované ceny (které pocítí buď pojišťovny při úhradách nebo pacienti při doplácení v lékárnách) bude v tomto konkrétním případě zřejmě nutností, zejména pokud se má situace srovnat do podzimu. Obecně ale nejde o jediný nástroj, jímž si Česko může dodávky léků udržet. Další možností je takříkajíc rozmístit vejce do více ošatek.

Dohromady to znamená, že skoro 70 procent všech skupin účinných látek se do Česka dodává ve velmi slabé konkurenci. Dodejme, že analýza hovoří o léčivech na lékařský předpis bez patentové ochrany (generické a biosimilární léky), nikoli o inovativních přípravcích, u nichž konkurenci znemožňují právě patenty.

Přeloženo do srozumitelnější řeči, ministerstvo by mohlo a mělo vedle přehodnocení cenové politiky hledat nástroje, kterými by dokázalo rozšířit portfolio dodavatelů důležitých a těžko nahraditelných léků, jako je právě penicilin. Že je jedním z těchto nástrojů právě i cenová politika, je jistě pravda, ale nemělo by jít o nástroj jediný.