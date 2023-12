Hasiči kvůli úniku oxidu uhelnatého evakuovali ze zimního stadionu v Litvínově na Mostecku 60 lidí, 10 dětí mladších 10 let převzali do péče záchranáři a sanitkami je převezli do nemocnic. ČTK to řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.