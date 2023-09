Policejní historici po 90 letech objasnili vraždu Otýlie Vranské

Její tělo bylo nalezeno ve dvou kufrech. První kufr položil vrah do vlaku jedoucího z pražského Masarykova nádraží do Bratislavy. Obsahoval hlavu ženy s hlubokou sečnou ranou a také nohy. Druhý kufr doputoval do Košic. Vrah ho poslal vlakem z Wilsonova (dnes hlavního) nádraží. Byl v něm ženský trup se sedmi bodnými ranami v okolí levého prsu. A useknuté ruce.

Kriminalisté pod vedením rady Josefa Vaňáska se tehdy za obrovského zájmu veřejnosti pustili do hledání vraha. Ale nevypátrali ho. Jejich nástupci se k „pomníčku“ opakovaně vraceli. Také bez úspěchu. Ani tak to nevzdali. A teď mohli oznámit: „Asi víme, kdo ženu zavraždil.“

Totéž oba prohlásili do protokolu, když je policisté 8. září 1933 vyslýchali. Tvrdili, že Vranské nevadilo, že se Pěkný stýká i s Koklesovou. V restauraci prý zůstali skoro do půlnoci a dobře se bavili. Vranská vypila čtyři piva a zpívala. Spolu pak šli na Karlovo náměstí. Tam Pěkný a Koklesová nasedli do tramvaje a jeli do Pěkného bytu v Táborské ulici.