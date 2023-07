Popálení cigaretou i stalking. Závažnost problémů ohrožených dětí narostla

„Je to poprvé, co zažíváme takový nápor,“ říká pro Seznam Zprávy předsedkyně Fondu ohrožených dětí (FOD) Hanka Kupková.

„Dříve šlo zejména o psychické týrání, což bylo zlé, ale teď se k tomu ve velkém přidalo fyzické násilí. Vůči dětem je to samozřejmě neomluvitelné, ale osobně si myslím, že rodiče jsou agresivnější, protože třeba přijdou o práci, nemůžou si najít novou, chybí jim finance, do toho ještě řeší bydlení, všechno je drahé, a tak si tu frustraci někde vybijou. A bohužel nejblíže mají své dítě,“ komentuje možné příčiny.

„Bývalo to tak, že když děti přišly, nebylo to na podání trestního oznámení, ale spíš se pracovalo s rodinou dítěte. Protože, není to správně, ale když matka vrazí dítěti facku, nebere se to jako týrání. Dítě uteče z domova, řekne vám, že ho matka uhodila a dále se pracuje s dítětem i matkou na tom, aby se mohlo do rodiny vrátit,“ vysvětluje.