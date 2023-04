Systém dětské psychiatrie se hroutí. Zlepšit ho má telemedicína

„V médiích poslední dva, tři roky zaznívá, že dětský psychiatrický systém zažívá kolaps a děti nedostávají péči, kterou vyžadují. Za poslední čtyři týdny se to ale rapidně zhoršilo a už nevíme, co dál,“ stýská si Havelka s tím, že problematiku přetížení dětských psychiatrů řeší již několik let.

Jedná se o akutní krizovou intervenci. Cílovou skupinou výkonu jsou děti a adolescenti od jednoho roku do 19 let. Využití výkonu je možné u většiny pedopsychiatrických diagnóz, je individuální a záleží na posouzení lékaře, který pacienta dříve osobně vyšetřil.

Ačkoliv komunikace na dálku nemůže v mnoha ohledech nahradit osobní kontakt, za současného stavu to pomůže a pacienti dostanou odbornou pomoc i v situacích, kdy by pro ně byla nedostupná.

Předsedkyně Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Simona Papežová zdůrazňuje výhody distanční komunikace. „Když budeme pacienta znát, budeme mu moci dát přinejmenším konzultaci, jakým způsobem navýšit medikaci. Můžeme tak zabránit závažnějšímu rozvoji symptomatologie, která by vedla k hospitalizaci. Tohle je opravdu důležité, zvlášť u adolescentů, kteří se sebepoškozují. Může to být téměř zachraňující kontakt. Zavolají do ambulance, dostanou podporu a nasměrování, co v tu chvíli udělat. Pro pacienty je to určitě výhoda,“ říká.