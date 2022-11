Pozval mě kamarád, odráží Nerudová kritiku Witowské

Prahou při čtvrtečních oslavách výročí sametové revoluce prošel i Pochod pro demokracii, kterého se zúčastnily tisíce lidí.

V čele průvodu měli jít podle organizátorů takzvaní ambasadoři, tedy pět nepolitických osobností, které akci propůjčily své jméno. K nim se ale připojila také bývalá rektorka Mendelovy univerzity a v současnosti prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

Proti tomu se posléze na sociálních sítích ohradila jedna z ambasadorek a bývalá moderátorka České televize Světlana Witowská.

„Dávala jsem si celý život pozor, abych nebyla s nikým spojená,“ napsala s tím, že organizátory byla ubezpečena, že akce bude apolitická.

Seznam Zprávám řekla, že se organizátorů výslovně ptala, zda budou v čele průvodu jen ambasadoři, aby „nebyla překvapená“. „Byla jsem velmi opatrná na to, abych dala svoje jméno k dispozici akci, která by se mohla zvrhnout v něčí kampaň.“

Na akci jsem byla pozvána a to i s prosbou, abych stála v čele průvodu. Pozvání jsem s velikou radostí přijala. Chápu, že máte ve volbách jiného kandidáta, i když to tak navenek nemá vypadat, ale zkuste hrát fér. Hezký svátek. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) November 17, 2022

Danuše Nerudová na kritická slova reagovala slovy, že 17. listopad je svátek všech.

„Byla jsem pozvána mým kamarádem, který mě požádal, zda bych mohla jít s ním držet vlajku do čela průvodu. Byla jsem tam jako Danuše Nerudová, byla jsem tam jako každý rok. Jako rektorka univerzity jsem se každý rok zúčastňovala oslav 17. listopadu v Praze. A to je asi všechno, co bych k tomu chtěla dodat,“ uvedla v pátek pro Seznam Zprávy. Oním kamarádem podle ní byl spoluorganizátor akce, lékař Martin Straka.

Ten slova Nerudové potvrdil. „Já jsem v tom chaosu vůbec nerozlišoval, jestli je někdo ambasador, nebo podporovatel, tak jsem vzal všechny dopředu a šli jsme,“ řekl.

„Jestli je na něčí straně chyba, ta je to na mé straně v nějaké naivitě, ale takové bezprostřední, určitě ne zlé,“ doplnil.

Danuše Nerudová v čele průvodu vedle Martina Straky (ve žluté mikině):

Je potřeba se ozvat, řekla mi jedna z žen na otázku, proč dnes 17/11 přišla v dešti na velký Pochod za demokracii. Na videu uslyšíte také názor paní Dany Drábové a uvidíte pohled na předlouhý průvod. To vše v rámci zpravodajství @Aktualnecz pic.twitter.com/3N2txdMizl — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 17, 2022

„Není to dobrá vizitka“

Postavení Nerudové v čele průvodu se zpětně nezamlouvalo ani organizátorovi Matěji Hlavatému, starostovi Tetína na Jičínsku (STAN). „Není to dobrá vizitka hlavně pro nás, protože jsme celou dobu tlačili na apolitičnost,“ připustil.

To, kdo je ambasadorem akce a kdo ne, dali organizátoři podle Hlavatého předem jasně vědět. On sám se prý během akce obsazení čela průvodu nevěnoval, protože řešil jiné organizační záležitosti - třeba průjezd sanitky přes trasu pochodu.

Na Pochod pro demokracii podle něj pozvali mnoho známých tváří, včetně dalšího prezidentského kandidáta Petra Pavla. „Někdo potřeboval jít vepředu, někdo vzadu, někdo si to užíval skromně a někdo ne,“ řekl Hlavatý.

„Musíme si uvědomit, že tam přišly tisíce lidí. Ti tam nepřišli za nějakou osobností. Ten den patří všem,“ doplnil s tím, že ho mrzelo, že média věnovala víc pozornosti demonstraci svolané Ladislavem Vrabelem než Pochodu pro demokracii.

Apolitičnost průvodu

Ačkoliv se průvod označuje za apolitický, Hlavatý je starostou za hnutí STAN. Sám to však nepovažuje za sporné.

„Já jsem to říkal už předtím - kdyby byl nějaký extra problém, že jsem ve STANu, tak jsou pro mě demokratické hodnoty a spojování lidí na daleko vyšší rovině, než nějaké posty. Pokud by to měl být problém, tak já z té strany klidně odstoupím. Nemám na tom žádné pnutí,“ vyjádřil se ke svému členství ve STAN. Pochodu se zúčastnil například i šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan.

Jeho angažmá ve vládním hnutí nepovažuje za problematické ani Witowská. Hlavatý je podle ní komunální politik a STAN nebyl na akci nijak propagován. Dodala, že ambasadorkou akce byla také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která je nezávislou zastupitelkou ve středočeských Pyšelech.

Podle Witowské byl Pochod pro demokracii především odpovědí na akce uskupení Česko na 1. místě, které probíhaly ve stejný den.

„Byla to akce občanských aktivistů, kterou vzal do ruky zastupitel jednoho z hnutí, ale to, že si tam paní Danuše Nerudová přišla udělat kampaň, považuju za podraz. Nejenom na mě, ale i na účastníky toho pochodu. Pochod byl za demokracii, a ne za Danuši Nerudovou,“ dodala Witowská.