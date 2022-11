Možná nám lže, ale já mu věřím, říká podporovatelka Vrabela

Spisovatelka Pavla Pavlíčková Kovaříková poslala 9. listopadu zadluženému Ladislavu Vrabelovi 400 korun.

Nevadí jí, že Vrabel dluží tři miliony korun. Ani že peníze neposílá přímo jemu, ale na účet manželky, kam Vrabel dary od svých příznivců přesměroval, aby unikl před insolvenčním správcem. Pro Pavlu Pavlíčkovou Kovaříkovou je důležitější pocit, že Vrabelovi pomáhá při pořádání demonstrací proti vládě.

A to i přesto, že sama přiznává, že si jeho úmysly nemůže být jistá.

„Může to být sv*ně, může, já neříkám, že ne. Nikdo do něj nevidíme,“ říká Pavla Pavlíčková Kovaříková s tím, že „se ukáže časem“, jak to doopravdy je.

Pro svůj příspěvek na adresu zadluženého pořadatele demonstrací má však neprůstřelnou odpověď. „Třeba se pletu, ale věřte mi, že jsem v životě přišla už o víc než o čtyři stovky,“ uzavírá.

Podobné odpovědi dávají i další Vrabelovi podporovatelé. Ptali jsme se jich, zda jim nevadí, že posílají peníze někomu, kdo je v insolvenci, neplní dohodnuté podmínky oddlužení a svým příznivcům už několikrát změnil účty, kam mohou dary posílat.

Třeba třiašedesátiletý Česlav Majewski z Kochánek na Mladoboleslavsku. Je přesvědčen, že insolvenční správce proti Vrabelovi neoprávněně zasahuje.

Když se minulý týden z Vrabelova facebooku dozvěděl, že správce požádal banku, aby z účtů Vrabelovy ženy přeposlala finanční dary na účet majetkové podstaty, Česlava Majewského to tak rozčílilo, že v reakci na to 10. listopadu poslal příspěvek 200 korun.

„Pan Vrabel splácí. Plní své povinnosti. Je zaměstnaný a příspěvky do insolvence platí pravidelně,“ míní dárce Majewski, i když fakta o Vrabelově platební disciplíně jsou odlišná.

„To oddlužení bylo, kdybych přimhouřil oko, řádně plněno asi půl roku,“ říká insolvenční správce Martin Koubek a jeho slova dokládají dokumenty z insolvenčního rejstříku. Vrabelovi soud oddlužení schválil loni v červenci, ale letos v srpnu musel správce zasáhnout. „Podal jsem návrh na zrušení oddlužení,“ dodává Koubek.

Přes tato fakta Ladislav Vrabel svým příznivcům tvrdí, že je obětí politického systému, který jde po lidech, „co jsou vidět“.

„Ta moje situace vůbec není jednoduchá. Samozřejmě všechny ty problémy začaly v okamžiku, kdy jsme udělali velkou demonstraci 3. září. Do té doby jsem byl bezproblémový člověk v zásadě a všechno fungovalo,“ tvrdil například Vrabel 9. listopadu ve videu na facebooku.

Jak je patrné, příznivci mu to věří, i když z oficiálních dokumentů je zřejmé, že to není pravda.

Návrh na zrušení insolvence podal správce k soudu už v srpnu, tedy před první velkou demonstrací na Václavském náměstí. Soud o věci dosud nerozhodl, protože Ladislav Vrabel se zatím ani jednou k jednání nedostavil a vždy poslal omluvenku.

Důchodce z Kochánek Česlav Majewski na tyto argumenty stáčí hovor jinam. Vrabelovy finanční prohřešky a to, jak dluhy splácí či nesplácí, pro něj prý nejsou důležité. Důležitý je výsledek – tedy to, že se konají demonstrace.

A nebojí se, že Vrabel jeho peníze a dary od dalších příznivců zneužije? „To klidně může. Když někdo chce něco zneužít, tak to zneužije,“ říká Majewski s tím, že pokud by se tak stalo, stejně „se to nikdo nedozví“.

Banka žádost zamítla

Insolvenční správce Martin Koubek minulý týden vyzval Českou spořitelnu, aby na účet majetkové podstaty poslala dohromady více než milion dvě stě tisíc korun z účtů Vrabelovy manželky Bojany Vurdeljy. Právě na její konta lidé posílali příspěvky na pořádání demonstrací. Vrabel je ubezpečoval, že na tyto peníze insolvenční správce nemůže.

„Jsou to dva účty mojí manželky. Jsou to bezpečné účty. Už to zkusil insolvenční správce přes všechno možné a všichni mu řekli, že nemá právo na účty sahat,“ vysvětloval Vrabel minulý týden ve videu na facebooku.

Banka toto pondělí žádost insolvenčního správce už podruhé zamítla s tím, že podle jejího právního názoru nemůže s penězi Vrabelovy ženy manipulovat. První takový pokus insolvenčního správce dostat se k penězům z účtů Vrabelovy ženy banka odmítla už letos v září.

Martin Koubek teď zvažuje, jaký zvolí další postup. „Já si to zatím analyzuji a konzultuji to s kolegy advokáty,“ uvedl pro Seznam Zprávy. Podle jeho názoru by však peníze od příznivců měl Vrabel odevzdat. „Podle paragrafu 412 insolvenčního zákona má dlužník odevzdat správci veškeré mimořádné příjmy, příjmy z dědictví, dary a věci mimo svoji řádnou mzdu. A to nešlo vyhodnotit jinak, než že když pan Vrabel vyzývá lidi, aby mu posílali peníze, tak že jsou to dary jeho fyzické osobě,“ vysvětluje správce Koubek.

Pořadatel protivládních demonstrací v průběhu času měnil čísla účtů, kam mají lidé dary posílat, už několikrát.

Nejprve to bylo na už zmíněný soukromý účet jeho ženy. Když se o něj ale začal zajímat insolvenční správce, přesměroval tok peněz na účet svého teď už bývalého parťáka Jiřího Havla.

Po rozchodu s ním se vrátil zpět k účtu manželky, která otevřela vedle soukromého ještě jeden transparentní. Během opětovné snahy insolvenčního správce dostat se k těmto penězům přeposlala Vrabelova žena na účet spolku Hej, občané!, který je spojen s webovou televizí Raptor TV, označovanou experty za dezinformační, 139 tisíc korun. O den později ale peníze přišly zpět. Poté Vrabel příznivce vyzval, ať peníze posílají na účet spolku Manifest.

Foto: Seznam Zprávy Účty, kam mají lidé posílat finanční dary, Ladislav Vrabel postupně měnil.

„Velmi rádi to pro vás uděláme!“

Další z příznivců iniciativy Česká republika na 1. místě, se kterým reportérka Seznam Zpráv mluvila, je třiačtyřicetiletý Pavel Smetka z Uherského Hradiště.

Dříve byl realitním makléřem, současné povolání uvést nechtěl. Na facebooku dokonce přímo navrhl, aby lidé Vrabelovi s dluhy pomohli. „Na demonstrace chodí 100 tisíc lidí. Když každý pošle 30 Kč, tak budeme mít tři miliony na insolvenci. Velmi rádi to pro vás uděláme!“ napsal Smetka.

Proč k tomu vyzýval? „Já nevidím moc smysl toho dotazu. Proč ne? Proč mu nepomoct? K těm dluhům přišel mimo jiné i tím, že bojoval proti korupci v jižních Čechách,“ tvrdí Smetka.

Opakuje však příběh, který svým fanouškům předestírá Ladislav Vrabel. Dostal se do dluhů prý proto, že po něm šli politici, které kritizoval. Ve skutečnosti však pohled do insolvenčního rejstříku ukazuje něco jiného. Vrabel například léta neplatil zdravotní a sociální pojištění a dluhy má i za pokuty v MHD.

Pavla Smetku to nezviklá. „Myslím, že Plán Česká republika na 1. místě je důležitější,“ reaguje, když je konfrontován s informacemi v insolvenčním rejstříku.

Pan Smetka dříve volil lidovce, teď je členem strany Právo Respekt Odbornost. Ve čtvrtek 17. listopadu chce přijet na další protest, který Ladislav Vrabel svolal do hlavního města. Na demonstrace chodí prý kvůli tomu, protože nechce, aby „jeho děti žily v totalitě a ve státě, kde není možné domoci se práva“.

Svůj názor dokládá tím, že policie prý odložila všechna trestní oznámení na Babišovu i Fialovu vládu podaná v souvislosti s přijatými opatřeními během koronavirové krize a po ní.

I Pavla Pavlíčková Kovaříková z Prahy začala svou cestu na Vrabelovy demonstrace už během koronavirové pandemie. Na první protest šla prý kvůli nesouhlasu s očkováním seniorů. Tam se prý seznámila s dalšími lidmi stejného smýšlení. Loni v parlamentních volbách volila Petra Fialu.

Proč teď chodí na demonstrace proti jeho vládě? „Já odtamtud přijdu vždy nabitá, protože vidím, že ti lidé mají rozum na správném místě, že si s nimi o tom můžu popovídat,“ vysvětluje Pavlíčková Kovaříková s tím, že za volbu Fialy „by si teď nafackovala“.