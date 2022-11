Insolvenční správce zasáhl. Jde po penězích na protivládní demonstrace

Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelil až do loňska 27 exekucím, mnohé ze svých dluhů nesplácel i 20 let. Když sám na sebe podal insolvenční návrh, výměnou za ochranu před exekutory soudu slíbil, že přizná veškerý svůj majetek a výdělky použije alespoň k částečnému zaplacení dluhů.

Ani to ale neplnil. Reportéři odhalili, že prodal motorku a koupil další, nebo že nabízel na Facebooku za 2 miliony pozemek u Vltavy. Trojice firem, s nimiž podniká, je vedená na jeho srbskou manželku Bojanu Vurdelja a na její účty také Vrabel nasbíral více než milion korun od fanoušků – s tvrzením, že jde o peníze na pořádání demonstrací.

Nyní však podle zjištění Seznam Zpráv zasáhl insolvenční správce Martin Koubek. Podal žádost o rozšíření insolvence i na majetky Vrábelovy ženy. Ta se sice do pondělka mohla proti jeho postupu ohradit u soudu, ale lhůtu na obranu proti krokům insolvenčního správce nevyužila.

„Jsou to dva účty mojí manželky. Jsou to bezpečné účty. Už to zkusil insolvenční správce přes všechno možné a všichni mu řekli, že nemá právo na účty sahat,“ uvedl ve videu, které zhlédlo 24 tisíc lidí.