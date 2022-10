Může Rusko za mrtvé civilisty? Organizátor demonstrací odešel z rozhovoru

Už dvě demonstrace a jeden protest na Pražském hradě pořádalo sdružení Česko na prvním místě. Na první protest na Václavské náměstí přišlo podle odhadu policie 70 tisíc lidí. Protestují proti vládě i proti podpoře válkou postižené Ukrajiny.

Za demonstracemi stojí i podnikatel v insolvenci Ladislav Vrabel, kterého se pořad Ptám se já rozhodl pozvat do studia, aby vysvětlil, proč někdo takové akce pořádá, co ho k tomu vede a jestli přiznává nějaké napojení na Rusko.

Za činností Ladislava Vrabela je řada neznámých. Už v září server Aktuálně.cz informoval, že Vrabel čelil řadě exekucí a dluží asi tři miliony korun, které ale nesplácí a zároveň nepřiznává svůj majetek. Opakovaně se přitom vyhýbá účasti na jednání u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který ho podezřívá z toho, že maří insolvenci, do které se sám přihlásil.

To ale podle všeho není pro Vrabelovy podporovatele a účastníky demonstrací problém.

Vrabel od nich zvládl vybrat statisíce korun – za účelem organizace dalších demonstrací. Ty nejprve mířily na soukromý účet jeho ženy Bojany a následně na transparentní účet opět vedený na jeho manželku.

Když ovšem insolvenční správce upozornil, že dary považuje za Vrabelův majetek, prostředky zamířily na třetí místo – transparentní účet psaný na Vrabelova společníka a spolusvolavatele protestů Jiřího Havla. S ním se následně Vrabel o místo uložení peněz začal přít.

Vrabel v rozhovoru vysvětluje, že není spokojen s tím, jakým způsobem probíhá život v České republice. Přestože mezi mluvčími a podporovateli jím svolávaných demonstrací jsou i prominentní tváře proruské a dezinformační scény, opakovaně se v rozhovoru brání nařčení, že by protesty měly proruské směřování.

„My potřebujeme přestat fandit jedné nebo druhé straně. Ta válka je oboustranná. Nehraju válečný fotbal, my tady máme lidi, kteří chtějí mír. Vinné jsou obě strany toho konfliktu,“ říká v rozhovoru.

Ladislav Vrabel na konci rozhovoru odmítl moderátorce Marii Bastlové zodpovědět, kdo je podle něj zodpovědný za úmrtí civilistů na ukrajinském území. Rozhovor následně předčasně ukončil.

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:20 Rád bych vás opravil. Začala jste tím, že demonstrace pořádá proruské sdružení, to je první chyba. Žádné sdružení neexistuje. Česká republika na prvním místě je název a je to název pro dvě věci. Je to plán, jakási myšlenková mapa pro Českou republiku. Není proruský, ale na podporu České republiky. A potom existuje demonstrace a ta demonstrace, protože jde pod názvem Česká republika na prvním místě, tak jde právě jako podpora pro tenhle plán. Ten plán je pro Českou republiku, nikoliv pro Rusko. Ještě bych opravil, že jsem zatížený exekucemi. To není pravda, jsem zatížený insolvencí, o kterou jsem sám na sebe požádal. To je takový běžný proces, který se čas od času někomu může stát při podnikání. Takže nejsem zatížený exekucemi, ale uvalil jsem na sebe insolvenci.

2:30 A nejsem rozhádaný s panem Jiřím Havlem. My jsme se dohodli na tom, jak budeme postupovat dál. A ta naše dohoda pro celý projekt je vlastně teď lepší, protože on se věnuje tomu, čemu se věnovat chtěl. To znamená politikům a odborníkům a mně zůstává to, co jsem dělal od začátku, to znamená, že svolávám demonstrace.

3:00 Jak byste se vy sám vlastně představil? - Není důležité, kdo je Ladislav Vrabel, ale co je plán Česká republika na prvním místě. - Jestli vás ještě jednou můžu požádat, pane Vrabele, kdybyste se měl představit, co vy jste vlastně zač? - Jsem člověk, který je nespokojený. Jsem člověk, který je nespokojený s tím, jakým způsobem probíhá život v České republice. Nelíbí se mi to, co dělá naše vláda, nelíbí se mi to, co dělaly předchozí vlády. Nelíbí se mi to, že nás vlastně globalisté, globalistické elity ždímají o náš majetek, že se majetek České republiky za posledních 30 let přesunul směrem do nějakých globalistických finančních struktur. Nelíbí se mi, že nás vojensko-průmyslový americký komplex, dneska NATO, zatahuje do války, a tak dál. Jsem prostě člověk, kterému se nelíbí věci.

4:25 Česká republika na prvním místě, čí nápad ta demonstrace byla? - Nejsem organizátor, jsem svolavatel. Byl to můj nápad, i ten název byl můj nápad. Radil jsem se s kamarádem v Německu, seděl jsem s ním u stolu, a on říkal, jestli nechci zkusit to, co Donald Trump, něco jako America first. Tak jsem říkal, jo, to je docela dobrý nápad. Česko je moc málo, tam je také Morava, Slezsko a tak dál, takže proto jsem řekl, že to bude Česká republika na prvním místě.

5:30 Pan Havel je organizátor, pomáhal mi svolávat ty řečníky, pomáhala spousta dalších lidí.

6:00 Kolik už jste na transparentní účet vybrali peněz od lidí? - To nevím, ale 26. října jsem pozvaný na vrchní komisařství do Prahy, protože tam je nějaké trestní udání. Tak budu muset předložit faktury a účtenky, ale jinak se o to moc nezajímám. - Když jsem se dívala na součet těch peněz, které mi to ukázalo od 1. září letošního roku, tak to byly dary nebo příjmy na ten účet ve výši zhruba 1,1 milionu korun. Mohlo by to tak sedět? - Možná i maličko víc, protože nejdřív se o peníze starala moje manželka, potom se o ně začal starat pan Havel. Dělali jsme tam nějaké převody peněz, takže takhle nějak to klidně může být, nevím to přesně. Pro mě to není důležité, důležité je, aby ty demonstrace fungovaly.

7:00 V médiích se objevily informace o tom, že právě ty peníze nejprve sbírala vaše manželka, potom tedy pan Havel. To všechno z důvodu, abyste s těmi penězi nebyl spojený vy, protože jste v insolvenci. Byl to ten důvod, proč nic z toho nebylo vedeno na vás? - Samozřejmě v insolvenci nemůžete mít žádný příjem peněz a tohleto nejsou moje peníze, to je 1500 lidí nebo víc, kteří se skládají na pořádání demonstrací. Co mně se týče, tak jsem jenom mozek té operace, to znamená, že tam jsou jiní lidé, kteří se starají o finanční záležitosti, proto ani nevím, kolik je to přesně. To by věděl určitě pan Havel.

8:00 Proč nezveřejníte veškeré faktury, jaké peníze, komu, za co přesně z těch peněz bylo placeno? - Není to žádný problém, ale nevidím k tomu žádný důvod. Žádný důvod než média, která se snaží tady vytvářet nějakou situaci. Nikdo si nestěžuje. Udělali jsme několik demonstrací, to není zase tak jednoduché. - A ty peníze jdou na ty skutečné výdaje? Někoho by ty faktury mohly zajímat. - Jenom spekulujete. - Nespekuluji, jenom se ptám. - Ne, spekulujete. Jak jsem řekl, 26. jdu na policii a tam ty věci budu vysvětlovat, protože novináři jako vy podávají trestní oznámení. A místo toho, abychom se věnovali tomu, co je dobré pro Českou republiku, to znamená organizaci demonstrací, tak musíme řešit takovéto nesmysly jako chodit na policii a ukazovat tam v průběhu akce nějaké doklady. Což je samozřejmě zbytečně časově náročné.

9:00 Když jste mluvil o panu Havlovi, už žádné spory o peníze nejsou? - Prosím vás pěkně, už jsem vám řekl, že jsme se dohodli. A na začátku, když jste mě žádala o rozhovor, tak jsem vám řekl, že vám podám rozhovor, pakliže se bude týkat plánu Česká republika na prvním místě a ty osobní záležitosti budou pouze nějakou marginální záležitostí. (Ladislav Vrabel před rozhovorem upozornil, že pokud se ho bude moderátorka ptát na osobní záležitosti, rozhovor může předčasně ukončit, redakce ho informovala, že na to má právo, nikoliv, že témata nebudou v rozhovoru obsažena, pozn. red.)

11:00 Já se ptám na finance, jestli už jste si to vyřešili s panem Havlem. Zajímá mě, proč nezveřejníte faktury, na které ty finance jdou, jestli náhodou lidi, kteří se vám na demonstrace skládají, neokrádáte. - Tohle nemá s žurnalistikou co dělat. - Prosím, soustřeďte se na moji otázku. - Tak položte tu otázku. A ať se týká plánu Česká republika na prvním místě. Řekl jsem vám ano, už jsme se dohodli, můžeme pokračovat dál.

12:00 Vámi organizované demonstrace jsou výrazně proruské, vstřícné k režimu Vladimira Putina, k režimu, který se už dlouhé měsíce dopouští válečných zločinů na Ukrajině. Vy jste proruský? - Ta demonstrace běží pod názvem Česká republika na prvním místě. Nám jde o Českou republiku, co se bude dít v Česku. Co se děje v Rusku, mě nezajímá. - Jste financovaný nějakou ruskou organizací? - Nejsem financovaný z žádné organizace, pouze z mojí práce.

13:30 Hlásáte Českou republiku na prvním místě a bydlíte v Srbsku. Dokonce ve svých videích, která máte zveřejněna na svých sociálních sítích, nabádáte lidi k tomu, aby si od vás jako od realitního agenta koupili v Srbsku nemovitosti. - Vy byste si potřebovala popovídat ne se mnou, ale s nějakým terapeutem. Žiju tady, protože tady mám manželku. Proto trávíme nějaký čas v Srbsku a nějaký čas v České republice. To je přece běžná věc. Proč hlásám, aby si Češi kupovali domy v Srbsku, no protože je to výborná investice, protože v Srbsku ty domy jsou levné. A cena těch domů pořád roste, kdežto v Česku je ten trh úplně zabetonovaný a ceny padají dolů.

14:50 Proč dáváte prostor ruským propagandistickým médiím, která české bezpečnostní složky opakovaně označují za zásadní hrozbu pro českou demokracii, když říkáte, že Česká republika je pro vás na prvním místě? A mám na mysli srbskou verzi Sputniku. - Vy tady děláte jenom propagandu, vy jste hrozbou pro Českou republiku. Oni mě aspoň nechali domluvit. Média jako vy jsou daleko větší hrozba, protože vy děláte tu propagandu na území České republiky.

17:00 Na svých demonstracích sbíráte podpisy pro petici proti vládě premiéra Petra Fialy a tvrdíte, že když seberete 2,3 milionu podpisů, tak prezident vládu odvolá, jak jste na to přišel? - Pan prezident to včera potvrdil. - To není pravda. Žádná taková pravomoc v Ústavě není. Mohl byste mi ocitovat pasáž? - Ale je, je to článek Ústavy 62 a), kde se píše, že prezident republiky odvolává a jmenuje premiéra a členy vlády, a to, že pan prezident odvolává a jmenuje členy vlády, je samozřejmě podmíněno dalšími paragrafy, ale to, že jmenuje a odvolává premiéra, samozřejmě podmíněné už není. Samozřejmě ty legislativní možnosti tam jsou, pan prezident je možná nechce vidět, protože je zvyklý na nějakou ustálenou tradici, ale co se týče Ústavy jako takové, tak tu pravomoc má.

19:20 To není pravda, mohl byste mi, prosím, citovat přesně pasáž, kde je v Ústavě napsáno, že prezident může na základě petice odvolat vládu? - Není nikde napsáno, že to může udělat na základě petice, je tam, že může bez podmínek odvolat českou vládu a je to paragraf 62. Nemám to teď před sebou, ale je to paragraf 62, dohledejte si to, určitě umíte číst i u vás v Seznam Zprávách. - Já se ptám, jestli lidem neslibujete naprostý nesmysl. Prezident Miloš Zeman naprosto jednoznačně řekl, že samozřejmě nic takového udělat nemůže, protože žijeme v právním státě a nemá žádnou pravomoc, aby na základě jakékoliv petice mohl odvolat vládu. - Nikdo neřekl, že má vládu odvolat na základě petice, prosím vás. Ta petice je jenom vyjádřením názoru občanů, aby pan prezident viděl, kolik lidí si myslí, že by vláda měla být odvolaná. - Vy slibujete nesmysl, něco, co není možné. - To si nechte od cesty, tyto řeči. Kvůli vám jde Česká republika do války, podáváte lživé a úplně opačné informace. - O čem? - Ty vaše propagandistické řeči o Rusku. Ten váš narativ, ten je opačný. Vy podporujete válku na Ukrajině. To, co se snažíte lidem nalhat, že je třeba jít do války, že je potřeba posílat zbraně na Ukrajinu, tak to je úplně opačně, protože to není třeba, není třeba posílat zbraně do války. Je to úplně opačně, je potřeba jednat o míru a vy rozpoutáváte válku a vy jako média tu válku podporujete.

23:00 My rozpoutáváme válku, myslíte? My jsme ti, kteří hází bomby na civilisty, na děti na Ukrajině? Pojďte mi to pojmenovat, kdo je ten viník. Kdo posílá rakety na civilisty? - Vy jako Seznam Zprávy podporujete to posílání raket. My potřebujeme přestat fandit jedné nebo druhé straně. Ta válka je oboustranná. Nehraju válečný fotbal, my tady máme lidi, kteří chtějí mír. Vinné jsou obě strany toho konfliktu, je potřeba mluvit o míru.