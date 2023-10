Řeku Bílinu napěnily saponáty, případ řeší inspekce

Únikem saponátů do řeky Bíliny se od úterý zabývají rybáři, hasiči, policie, inspekce životního prostředí i Povodí Ohře.

Pěna se tvoří především pod vodní elektrárnou nedaleko obce Stadice, k úniku chemických látek ale podle inspekce a rybářů došlo mezi Velvěty a Rtyní.

„Mohu potvrdit, že jsou to tenzidy. Na předmětné lokalitě, což je Velvěty – Rtyně nad Bílinou, dnes inspektoři provedli kontrolu,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Uměle vyráběné tenzidy se nazývají saponáty. Jsou to nejrůznější čisticí a prací prostředky.

Na havárii upozornil Český rybářský svaz. „Na Bílině jsou bohužel problémy dlouhodobé. Úniky těchto látek sledujeme, řekněme, v posledních dvou letech. Nejvýraznější to bylo letos v březnu, ač tentokrát je té pěny také hodně,“ uvedl mluvčí svazu Jan Skalský.

„Nezaznamenali jsme, že by docházelo k úhynům ryb, ale samozřejmě by se to do těch toků nemělo dostávat,“ dodal.

Pěna pod vodní elektrárnou u obce StadiceVideo: Seznam Zprávy

Indicie ukazují na Velvěty

Ve středu dopoledne bylo v řece u Stadic stále vidět velké množství bílé pěny. Spatřit ji šlo ale také o několik kilometrů výš proti proudu, z mostu v obci Rtyně pod průmyslovým areálem ve Velvětech.

„S vysokou pravděpodobností bude původce právě ve Velvětech, alespoň na to ukazují všechny indicie,“ řekl mluvčí rybářského svazu Skalský. „Na jezu nad touto oblastí už k takové situaci nedochází, takže se ta látka musela dostat do řeky právě v tomto úseku. Máme samozřejmě podezření, i vzhledem k tomu, co ty jednotlivé firmy vyrábějí, ale nemůžeme ukazovat prstem,“ vysvětlil.

Do řeky Bíliny unikla opět neznámá látka, zápachem připomínající saponáty, úhyn ryb nebyl zatím zaznamenán. Na místo... Posted by Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz on Tuesday, October 3, 2023

Ve vísce Velvěty je rozsáhlý průmyslový areál. Sídlí v něm firma Czech Aerosol (dříve Lybar), která produkuje aerosolové spreje, především laky na vlasy. Druhou společností je Enaspol vyrábějící tenzidy, tedy saponáty.

Obě společnosti ale pro Seznam Zprávy uvedly, že únik nemají na svědomí.

Ani Česká inspekce životního prostředí zatím viníka nenašla. „Zkontrolovali jsme výpusti z areálu, ale žádný únik jsme nezjistili,“ popsal středeční kontrolu oblastní inspektor Pavel Grund.

Bílina pramení v Krušných horách a vlévá se do Labe v Ústí nad Labem. Protéká průmyslovou oblastí severních Čech, lemují ji chemické závody, povrchové doly i velká osídlení.