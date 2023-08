Rychetského vystřídá Baxa. Prohlédněte si nové složení Ústavního soudu

„Ústavní soud získává silného a zkušeného předsedu. Josef Baxa je nezpochybnitelnou autoritou a jedním z největších odborníků na trestní právo. Stál u zrodu Nejvyššího správního soudu, který také patnáct let řídil. Oceňuji i jeho schopnost a ochotu srozumitelně vysvětlovat právní argumenty široké veřejnosti. Jsem přesvědčen, že svým vedením přispěje k budování obrazu Ústavního soudu jako spravedlivého a uvážlivého strážce demokracie a lidských práv,“ řekl ke jmenování Josefa Baxy předsedou Ústavního soudu prezident Pavel.

Zastupovat ho budou dva místopředsedové: Vojtěch Šimíček, kterého jmenoval prezident do funkce 3. května, a Kateřina Ronovská, kterou Pavel pověřil novou funkcí dnes. V rámci své akademické praxe Ronovská spolupracuje s akademickými pracovišti v zahraničí a to jí podle prezidenta dává velký mezinárodní rozhled a zkušenosti z právních systémů jiných zemí.

Předsedou soudu se stane třiašedesátiletý Josef Baxa, který je soudcem od roku 1984. Po ustavení Nejvyššího správního soudu v roce 2003 byl jmenován do jeho čela, kde zůstal až do září 2018. Podílel se na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002.