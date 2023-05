Jsem bubeník, potřebuju zdravý nohy, říká Josef. Do LDN umřít nepřišel

V nohách nemocničního lůžka sedí Josef, už starší bigbíťák, jak sám sebe označuje. Pro některé pacienty může být pobyt na lůžku následné péče strašák, pro Josefa jde ale o místo, kam se těšil. Dlouho totiž musel snášet bolest pravé kyčle a teď už po operaci rehabilituje, aby se co nejrychleji vrátil do běžného života.

Pravda to ale rozhodně není. Většina pacientů se sem přesouvá zkrátka na doléčení z akutních lůžek. A to navíc velmi brzo oproti minulosti.

„Operovali mě v Písku. Teď už to je lepší. Doma jsem ale sama, tak se o sebe musím dokázat taky sama postarat,“ vysvětluje Saša. Na žádnou zvláštní pomoc se zpátky doma spolehnout nemůže, a tak si chce být před odchodem z nemocnice jistá, že to zvládne.

Pacienti v nemocnicích následné péče by tak měli pokračovat v rekonvalescenci, jak jsou zvyklí. Aby mohla většina pacientů co nejrychleji skočit zpět do života stejně jako muzikant Josef z úvodu. „Kapely mají za mě záskok, tak se musím dát co nejdřív dohromady, abychom mohli hrát zase v původní sestavě,“ směje se Josef.