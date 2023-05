Odsouzený muž vede nadaci pro veterány. Žádná charita, jen byznys, říkají

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Když se Hynek Čech rozjede a začne mluvit o úspěších své nadace, skoro ho není možné zastavit. Ukazuje nadšeně fotografie a ke každé přidá krátký příběh zraněného vojáka nebo policisty, popisuje funkce rehabilitačních strojů a chrlí jména amerických a izraelských lékařů, s nimiž spolupracuje.

„Tahle značka už zachránila 80 lidí,“ poklepává na logo Nadačního fondu REGI Base.

Nadaci založil v roce 2011, když se seznámil s Jiřím Schamsem, dnes už nežijícím válečným veteránem, který po těžkém zranění hlavy v Afghánistánu zůstal odkázaný na péči okolí. Odtud také název nadace: „Regi“ byla Schamsova dlouholetá přezdívka.

Od té doby buduje Hynek Čech značku REGI Base jako hlavní neziskovku, která vojákovi zraněnému na zahraniční misi zajistí špičkovou rehabilitaci nebo případně upravené auto, a policistovi, jenž zůstal sám s malým dítětem, přispěje na nájem.

Pověst Nadačního fondu REGI Base ale dostala v uplynulých dnech těžkou ránu. Rodina veterána Schamse obvinila Hynka Čecha, že na jméně jejich blízkého už roky parazituje, aby pro sebe vydělal peníze. A na stranu rodiny se oficiálně přidala i česká armáda.

Bez vědomí majitelky

Seznam Zprávy však dále zjistily, že to není celý příběh Nadačního fondu REGI Base.

Ještě například další rodina známého těžce zraněného veterána říká, že se s nadací definitivně rozešla, protože její šéf Hynek Čech zneužíval jejich syna pro nejasné byznysové aktivity.

A pátrání Seznam Zpráv navíc ukazuje, že Hynek Čech v minulosti sliboval otevření velkých klinik pro léčbu vojáků. Šlo o projekty za desítky milionů, na které sháněl finance. Jenže budovy, které ukazoval investorům jako budoucí sídla klinik, nadaci ve skutečnosti nepatřily. Jako možný objekt pro kliniku například nadace vydávala rozestavěnou honosnou vilu v Praze - jenže bez vědomí její majitelky.

Hynek Čech přesto pochybnosti odmítá.

„Že mám z nadace obrovský byznys? Tak to si můžou myslet jen lidé, kteří o tom nic nevědí. Dělám všechno čistě, nebojím se vyjít na ulici,“ usmívá se shovívavě.

Veteránův otec: Je to byznys, ne charita

Rodina veterána Schamse se s nadací ostře střetla v polovině minulého týdne kvůli vydání knihy o veteránech. Veteránova matka Jiřina Schamsová do ní poskytla o synovi rozhovor - a to po několikerém ujištění autorů, že za vydáním nestojí nadace REGI Base, ale jistý bezpečnostní institut.

Pak se ale ukázalo, že tento institut před lety založila REGI Base, a Jiřina Schamsová se od knihy i nadace distancovala. Podpořila ji i armáda.

Hynek Čech z REGI Base však opakuje, že kniha není jeho dítětem a že ho rodina Schamsových pomlouvá.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Minulý týden se armáda postavila na facebooku na stranu rodiny Schamsových.

Důležitou a novou informaci přinášejí důvody, proč veteránovi příbuzní Hynka Čecha nesnášejí. Říkají, že se Čech na „Regiho“ přisál, přivlastnil si jeho příběh a ten se pak snažil zpeněžit. Podle rodiny Hynek Čech také připravil Jiřího Schamse o část odškodnění, které veterán za válečné zranění dostal od státu.

Jde o to, že ještě se třetím společníkem založili Hynek Čech a Jiří Schams v roce 2013 firmu, která si nechala v Číně vyrobit figurky s majorem Zemanem. S tím, že tuhle seriálovou postavu budou doma s úspěchem prodávat a jednou možná dojde i na figurku samotného Schamse.

Byznys skončil špatně: Jiří Schams do něj vložil tři miliony, ale plastoví majoři Zemanové se neprodávali a veteránova rodina se zboží horko těžko zbavovala.

V roce 2014 reportér Seznam Zpráv, tehdy v barvách Hospodářských novin, objevil Čechovu trestní kauzu s prvky filmové zápletky: Podnikatel se prostřednictvím bezdomovce vydávaného za španělského byznysmena pokusil zničit zavedené firmy prodávající rakve. A ovládnout miliardový byznys kolem pohřebnictví. Hynek Čech za to nakonec dostal desetiměsíční podmíněný trest (více o případu v boxu).

Když byl případ s rakvemi zveřejněn, Jiří Schams, byť na vozíku a špatně mluvící, se podle matky pevně rozhodl, že s Čechem skoncuje. „Výslovně řekl, že nechce být spojovaný s někým, kdo je trestně stíhaný. Na tyhle věci byl Jirka velmi citlivý,“ vzpomíná Jiřina Schamsová.

Podvod s rakvemi: Z bezdomovce udělal byznysmena ze Španělska Hynek Čech dostal v roce 2015 od soudu podmínku za podvod, s jakým se kriminalisté do té doby nesetkali. Na pohřebnickém trhu se podle vyšetřování nejprve objevil nový, dravý výrobce rakví ze švédského dřeva. Oblepil billboardy na dálnici D1 reklamou na své výrobky, začal jednat o možnosti pojistit se na zaplacení pohřbu, vydával na pěkném papíře časopis Pieta… Nedlouho poté přišlo dvěma tradičním českým výrobcům rakví oznámení od soudu, že je na ně podán insolvenční návrh pro dluhy ve výši několika tisíc – a to za dopravu, kterou si měli objednat u jedné španělské společnosti. Důkladné policejní vyšetřování pak tyhle dva zdánlivě nesouvisející příběhy propojilo. Za firmou předstírající, že je dovozcem švédských rakví, stál podnikatel Čech. A byl o to rovněž Čech, kdo sebral bezdomovce Gejzu Demetera, na matrice ho nechal přejmenovat na Carlose Ramireze, ke jménu mu připsal titul doktora filozofie a pak na něj ve Španělsku založil firmu, která se následně pokusila přes smyšlené pohledávky dostat do konkurzu české výrobce rakví. Proč tak složitě? Čechovi šlo o to, aby se po tuzemském trhu rozkřiklo, že běží insolvenční řízení, a zákazníci se kvůli tomu od českých firem odvrátili. A přešli k Čechovi, který chtěl trh zásobovat ne švédskými, ale levnými rakvemi z Polska. Nešlo o málo: V pohřebnickém byznysu se tehdy protočilo kolem tří miliard ročně – a to byly peníze, na které si chtěl Čech podle soudního verdiktu důmyslným podvodem sáhnout. Foto: Archiv V roce 2009 se objevily na D1 reklamy na nový, kvalitní druh rakví ze Skandinávie. Byla to ale jen součást promyšleného podvodu.

Skončit prý nešlo

Jiří Schams v té době poslal Čechovi přes advokáta výzvu, ať nadace zanechá všech podnikatelských i jiných aktivit spojených s jeho příběhem a zraněním.

Hynek Čech však dnes říká, že si s veteránem všechno v roce 2014 vyříkali a ten mu dovolil, ať pokračuje. Prý u toho byla i rodina - ta si však takové setkání nevybavuje.

Jiří Schams zemřel v roce 2015 na rakovinu slinivky, Čech dál značku „Regi“ používá.„Když Regi odešel, měli jsme už dvacet klientů, kterým jsme pomáhali. Nešlo skončit jen proto, že si to někdo najednou usmyslel,“ říká na adresu rodiny.

Další veterán, který Jiřího Schamse znal, však potvrzuje verzi rodiny: Hynek Čech podle jeho mínění „Regiho“ a jeho zranění využíval k propagaci nadace a k lákání sponzorů. „Vodil si ho jako medvěda a čerpal na něj peníze,“ dodává muž, jehož identitu Seznam Zprávy znají - chtěl však zůstat v anonymitě.

Překrucuje fakta, říká otec

Podobnou zkušenost jako Schamsovi má s nadací REGI Base i Jiří Hirka.

V roce 2012 jeho syna Lukáše málem zabila raketa v afghánském Lógaru. Nadace mu začala pomáhat, pak se ale otec Hirka a šéf nadace Čech rozešli ve zlém.

Hirka vysvětluje, že si Čech synův příběh přivlastňoval, jednal za jeho zády se zdravotními pojišťovnami a sponzory a do médií vyprávěl, jak se Lukášův stav lepší, i když to nebyla pravda. Rozkol mezi nimi trvá dodnes.

„Někdo dělá byznys a z toho byznysu dává volné peníze na charitu. A někdo dělá charitu, aby z ní měl byznys. Příběhy těch kluků-veteránů jsou pro Čecha jen poutač na jeho podnikatelské aktivity. Je to chlap, který nedrží slovo, manipuluje lidmi a překrucuje fakta,“ říká otec Hirka.

Hynek Čech jeho slova bere úkorně a vypočítává, jak Lukáši Hirkovi zpočátku hodně pomohl (což rodina nepopírá). Za kritikou, která na něj prší, vidí už zmíněnou knihu, jež má vyjít koncem května: Podle Čecha popisuje výčet úspěchů nadačního fondu a předkládá jasná fakta, jak je REGI Base užitečnou organizací.

A to se podle Hynka Čecha mnoha lidem nelíbí, zejména těm ve vedení armády. „Protože najednou se se běžní vojáci začali ptát, jak je možné, že nějaká neziskovka dokáže pomáhat víc než armáda. Já jsem akční: Seženu letadlo, zajistím nejlepší doktory v Americe a letíme. Zatímco armádě všechno dlouho trvá,“ tvrdí Čech.

Mluvčí armády Ivo Zelinka to nechává bez komentáře. „Co jsme k REGI Base chtěli říct, to jsme řekli,“ odkazuje na stanovisko armády na facebooku, v němž vojáci podpořili rodinu Schamsových proti Čechovi.

Slibovali kliniky, nebyly jejich

A pak jsou tady realitní případy kolem Nadačního fondu REGI Base. Reportér Seznam Zpráv je sledoval posledních několik let a snažil se k nim získat co nejvíc informací.

V roce 2012 svolala nadace novináře do Svémyslic za Prahou do rozestavěného areálu. Na místo přijel i veterán Schams. Nadace tam představila projekt pečovatelského a rehabilitačního domu pro veterány. Novináři pak na základě rozhovorů s představiteli nadace referovali, že REGI Base už do stavby investovala 20 milionů a dalších 50 milionů ještě potřebuje. Natočili a vyfotili i dělníky v helmách, kteří se kolem budov pohybovali.

Celá akce tak byla zároveň vzkazem pro případné sponzory, ale také bylo všechno jinak.

Nedokončené budovy patřily developerské společnosti, která se dostala do potíží kvůli finanční krizi z roku 2008 a musela ve Svémyslicích stopnout stavbu bytových domů.

Foto: Regi Base, Seznam Zprávy Takhle měla - na papíře - vypadat údajná klinika pro veterány ve Svémyslicích u Prahy.

Jak Seznam Zprávám potvrdil majitel firmy Jiří Vlasák, nedokončené budovy nikdy nadaci REGI Base nepatřily, natož aby do nich investovala 20 milionů. Nanejvýš podle majitele slibovala, že zajistí peníze na svůj vlastní veteránský projekt - ale neudělala to. Takže se dokončování bytů rozběhlo až v roce 2017, do té doby šlo jen o hrubou stavbu.

„Na případu Svémyslic jsem pochopil, že to všechno jsou jen lži. Byla to poslední kapka, po které jsem odešel z REGI Base,“ říká Martin Jirsa, který byl tenkrát jako člen vedení nadace na předváděcí akci pro média přítomen.

Hynek Čech má znovu svůj výklad. „To překroutili novináři,“ odpovídá na otázku, proč nadace tvrdila, že do kliniky vložila peníze, i když to nebyla pravda.

Opakuje, že skutečně chtěl kliniku vybudovat, ale nesehnal prý finance. „Naivně jsem se domníval, že když ukážeme projekt, někdo se najde. Bohužel nenašel,“ říká Čech.

Druhým projektem pak byl už zmíněný případ kliniky na skvělé adrese v Praze. Na internetu lze nalézt dokument, zřejmě datovaný kolem let 2020 až 2021, v němž REGI Base představuje rozestavěnou honosnou vilu na Barrandově a s ní záměr, že zde bude fungovat diagnostická klinika se speciálními přístroji pro zraněné vojáky.

„Odkup pozemku a rozestavěné luxusní vily na Praze 5 65 000 000 Kč (soukromý vlastník). Cena za dostavbu – cca 57 000 000 Kč,“ plánuje nadace v této prezentaci a přidává konkrétní výpočty, že se klinika vyplatí, a specifikaci přístrojů.

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Tohle měla být veteránská klinika REGI Base. Jenže její majitelka o ničem nevěděla.

Ačkoli dokument navozuje dojem, že odkoupení vily je předjednané, ve skutečnosti dům patřil ženě, která jej v tomto období prodávala přes realitní kancelář. Do prezentace nadace použila fotografie, jimiž realitka na webu tuto vilu nabízela zájemcům.

Makléř, který prodej vily zprostředkovával, se přede dvěma lety po dotazu Seznam Zpráv podivil, že někdo o domu zároveň veřejně hovoří jako o klinice. Spojil se s majitelkou, která využití domu jako zdravotnického zařízení popřela.

„Nikdo mě (od té doby) nekontaktoval ani se mi to nepokoušel vysvětlit,“ říká nyní makléř (ani on si nepřál vystupovat veřejně) na adresu nadace REGI Base.

Šéf nadace Čech trvá na svém: Hotový byl prý tehdy projekt za 400 milionů korun, o koupi vily jednal přímo s majitelkou. „Měli jsme dokonce i klíče a dělali tam prohlídky,“ přesvědčuje Čech.

Útok na sbírku Vlčí máky Neziskový spolek Vlčí máky, jak říká šéfka Miroslava Pašková, už několik let pořádá oblíbené sbírky na pomoc válečnými veteránům. Nadace REGI Base si ale zaregistrovala vlčí máky, mezinárodní symbol solidarity s veterány, jako ochrannou známku. A v roce 2021 vyzvala spolek, ať přestane květinky prodávat. Následovala trestní oznámení i civilní žaloby - od lidí napojených na Nadační fond REGI Base. A také zveřejnění dokumentu na YouTube, který spolek ukazoval ve špatném světle. Miroslava Pašková za tím jednoznačně vidí Hynka Čecha, který mezitím spustil vlastní sbírku. „Já nejsem takhle všemocný,“ popírá Čech. Ale uznává, že se mu činnost spolku nelíbí, protože peníze z vlčích máků prý nekončí u veteránů. „Nesmysl, pro ně to děláme, z našeho účtu platíme menší služby a pomůcky, nákladné potřeby financujeme ze sbírek na dárcovských platformách, ty je zúčtují a předají. Náš spolek nemá zaměstnance a sdružuje jen dobrovolníky, kteří všechnu tu pomoc realizují zadarmo, proplacenou mají jen dopravu,“ říká Pašková ze spolku Vlčí máky. Foto: Nadační fond Regi Base, Seznam Zprávy Čechův nadační fond si zaregistroval ochrannou známku už existující sbírky na pomoc veteránům.

Když na druhou stranu kritici fungování nadace mluví o údajném Čechově skrytém byznysu s veterány, nedokážou upřesnit, v čem by měl konkrétně spočívat. Nejčastěji padají domněnky, že od sponzorů vybírá díky veteránským příběhům mnohem víc peněz, než pak rozděluje na charitu.

Anebo že nějaké peníze neprůhledně přelévá mezi firmami, jež vlastní a které se jmenují podobně jako REGI Base - například REGI Base stavební nebo REGI Base neurorehabilitace (Čech tvrdí, že tyto firmy založil mimo jiné kvůli snazší registraci některých dovezených rehabilitačních pomůcek u českých úřadů).