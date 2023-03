Senior se u Úřadu vlády nezabil kvůli Fialově kabinetu, zjistila policie

Šlo o případ, který se dostal do pozornosti veřejnosti, protože se stal tématem protivládních aktivistů. Ti tvrdili, že je muž svým činem chtěl probudit a vyburcovat, aby vyšli do ulic protestovat proti vládě premiéra Petra Fialy. Bylo to právě v době, kdy si například stěžovali na to, že podle nich v té době Fialův kabinet neřešil rostoucí ceny energií.