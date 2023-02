Soud otevřel cestu k vrácení zlatých cihel ze Šlachtovy razie

V úterý padl u pražského vrchního soudu rozsudek, v němž soudce potvrdil, že jsou všichni nevinní. Podle soudu důkazy ve spise nenasvědčují tomu, že by zdravotní pojišťovna byla obžalovanými úmyslně obelhána.

Před soudem kvůli tomu stanulo pět lidí, včetně Romana Janouška, Luboše Paška nebo lékařky Soni Pekové. Část byla obžalována z podvodu a nedovoleného podnikání. Roman Janoušek pak čelil obžalobě za podílnictví. V obvinění policisté uvedli, že Janoušek byl zapojen do trestné činnosti tím, že od června 2009 do října 2010 pobíral plat jako zaměstnanec společnosti Chambon. Celkově šlo o 62,5 milionu korun.

Otevřela se jim totiž také cesta k majetku, který jim byl policií při zásahu detektivů protimafiánského útvaru Roberta Šlachty před lety zajištěn. Poté, co byli nyní zproštěni obžaloby, je pravděpodobné, že soud potvrdí, že jim má být vrácen zpět.

Dále by měli oba znovu získat 371 zlatých cihel v hodnotě necelých 29 milionů korun. Paškovi policie zajistila tento majetek během zásahu v červnu 2013. Janoušek pak o část přišel ve stejné době a o další pak v roce 2017.

„Deset let máme stejný názor. Nejdříve byl klientovi účelově sebrán jeho majetek a pak se čekalo více než tři a půl roku, než se z toho udělalo obvinění,“ prohlásil Paškův advokát Prokop Beneš.

Advokát Beneš doplnil, že společnost Chambon postupovala stejně jako desítky jiných laboratoří. „Jenže žalobce se zajímal jen o to, kdo byl akcionářem firmy Chambon (Roman Janoušek a spol.),“ doplnil Beneš.

Podle žalobce Alexandra Dadama byl Janoušek zapojen do trestné činnosti tím, že od června 2009 do října 2010 pobíral plat jako zaměstnanec společnosti Chambon – nyní žalobce píše, že to bylo v celkové výši 62,5 milionu korun.