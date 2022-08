Stát a samosprávy vydaly ke konci července na uprchlickou krizi 12,6 miliardy

Stát, obce a kraje vydaly ke konci července na zvládání uprchlické krize v souvislosti s válkou na Ukrajině 12,6 miliardy korun. Z toho výdaje ze státního rozpočtu činily 10,5 miliardy korun. Nejvíce šlo na sociální dávky a další výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, a to 6,3 miliardy korun. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí.

Na adaptační a jazykové kurzy, které provozuje přes 400 organizátorů, si organizace rozdělily podle ministerstva školství zhruba 300 milionů korun. Peníze měli organizátoři vyčerpat na aktivity do konce srpna, od září do prosince ministerstvo počítá s 200 miliony korun. V dubnu přitom ministerstvo na skupiny pro uprchlíky ve věku od tří do 15 let vyčlenilo 1,25 miliardy korun a na kurzy češtiny pro běžence ve věku 14 až 18 let 150 milionů korun. Úřad pak ještě vypsal další dotační program se 100 miliony korun na podporu prázdninových jazykových kurzů pro děti ve věku šest až 18 let.