Tábory pro ukrajinské děti se rychle plní

Viktorie Černěcká, která do Česka přišla teprve před pár měsíci z Charkova, hledala v posledních týdnech letní tábor pro svou dceru Alisu.

Jedenáctiletá dívka podle ní nyní prochází „velmi náročným obdobím“, protože tu nemá kamarády a neumí ani jazyk. Tábor by tak pro ni mohl být příležitostí procvičit se v češtině.

„A i kdyby tam nebyly jiné rusko- nebo ukrajinskojazyčné děti, byla by v dětském kolektivu. Takhle tráví celý den jen se mnou. Samozřejmě se ji snažím zabavit, ale dětské společnosti se jí zoufale nedostává,“ vysvětlila pro Seznam Zprávy.

S podobnými problémy jako Viktorie se podle šéfa České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka setkávají i další ukrajinské rodiny. „Ne všechny děti, které tady jsou, mají lékaře, který by mohl posudek o zdravotní způsobilosti vydat. To je požadavek státu, který ne všechny děti mohou splnit,“ řekl.

Podobně to hodnotí i Alena Čorna, poradkyně na helplince Člověka v tísni. „Lékaři u sebe ukrajinské děti nezaregistrují, ale mohou k němu pravidelně chodit. Většinou nicméně posudky vydávají, ideálně pokud se s ním předem domluví,“ vysvětlila. Je třeba ale dávat pozor na to, že některé posudky jsou zpoplatněné.

Odborníci, které Seznam Zprávy oslovily, se shodují, že letní aktivity jsou důležité i pro ukrajinské děti. „Potřebují změnit prostředí. Často mají ubytování, kde je dítě v jednom pokoji s matkou, a už je to dlouhé, nejsou na to zvyklí. De facto se potřebují trochu odloučit,“ popsala Čorna.

Tábor jen pro ukrajinské děti pořádá třeba Dětský dům mládeže v Praze. Konat se bude ve Vřesníku u Humpolce na Vysočině. „Máme to už v podstatě plné, je tam veliký zájem. Naše ostatní střediska měla kapacity naplněné ještě dřív než my,“ uvedla Jitka Fialová, která pobyt zařizuje.

„Cílem je, aby se děti bavily. Vše bude hravou formou pro děti ve věku od 6 do 15 let. Do programu bude zakomponovaná i výuka českého jazyka,“ popsala manažerka komunikace Kristýna Kolibová. Centrum současně pořádá příměstské tábory, adaptační skupiny nebo jazykové kurzy.