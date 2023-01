„Ty útoky by nikdy nepřestaly,“ říká Wollner k odchodu z České televize

„Jakkoli nic nenaznačuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo znaky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT,“ uvedla v pátek mluvčí veřejnoprávní televize Karolína Blinková.

Dramaturg oceňovaného investigativního pořadu Reportéři ČT opouští Kavčí hory po 23 letech.

„Mnozí politici můžou slavit,“ míní Wollner.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy těsně po oznámení odchodu přibližuje, proč se s vedením nakonec takto dohodl a co plánuje v následujících týdnech.

Byl na vás ze strany ČT vyvíjen tlak?

Myslím, že to bylo vzájemné. Byla to dohoda, protože jsem už od léta vystaven dlouhodobé politické masáži, politickým útokům. Začalo to kauzou Lysolaje, kdy se ze mě politici snažili udělat součást organizovaného zločinu. Byly to lži a je to stále stejná skupina lidí, která pokračovala, protože se jim tenhle první útok nezdařil.

Teď se jim podařilo využít toho, že lidé, kteří na tu náročnou práci nestačili nebo přestali stačit, využili téhle politické poptávky po mé hlavě a díky anonymitě mohou říkat doslova cokoliv, co poškozuje nejen mě, ale doslova celou televizi.

Moje možnost bránit se proti těmto anonymním útokům je přitom minimální. Zaštiťuje je právník Němeček (Tomáš Němeček, zastupuje část lidí, kteří proti Wollnerovi vypovídali, pozn. red.), který nade mnou vynesl v médiích rozsudek, ačkoliv neověřoval výpovědi svých klientů, z nichž mnohé jsou vymyšlené, lživé, nepravdivé, pomlouvačné a překroucené nebo vytržené z kontextu.

Tady nejde o pravdu, ale o obraz, který je jednoznačně jednostranně poškozen. Byl jsem zavřený do truhly dřív, než jsem se byl schopen bránit. Kvůli mlčenlivosti, kterou jsem podepsal v televizi.

Neměl jste možnost se bránit?

Je zjevné, že ty útoky by nikdy nepřestaly, dokud bych v televizi zůstal. Mnozí politici mohou slavit, svého cíle nemohli dosáhnout jinak. Dosáhli toho těmito útoky, které se jim podařilo rozdmýchat mezi mými bývalými, ale jen několika málo současnými, kolegy.

Že za mnou stojí všichni mí pražští podřízení, je přitom předem bráno na lehkou váhu. A všechny pozitivní ohlasy na mou práci, kterou tito kolegové vydávají do médií, se tam ani nedostanou.

Netvrdím, že jsem dokonalý, ale cítím pocit nespravedlnosti, protože ty, kteří na mě dnes anonymně útočí, jsem vždy před útoky zvenčí, ale i zevnitř televize bránil a nastavoval jim vlastní tvář.

Takže odchod bylo jediné možné řešení?

Chci už dopřát více klidu nejen sobě, ale především své rodině. V České televizi jsem strávil 23 let. Byla to vesměs skvělá léta, skvělá zkušenost, za kterou jsem vděčný. Pořad Reportéři ČT byl nejdéle sloužící investigativní pořad u nás a získal nejméně 50 cen, což by bez jisté náročnosti nešlo.

Budete mít teď - bez sepětí s ČT - volnější ruce k tomu se bránit?

Do jisté míry ano, ale bohužel stále trvá princip mlčenlivosti, kterou jsem podepsal. Ale do jisté míry si myslím, že budu moct tomu lépe čelit.

Mlčenlivost je navždy?

Ta je navždy.

Jak to teď vidíte se svojí profesí? Cítíte se natolik zdiskreditován, že pro vás bude těžké se v médiích uchytit?

Ti lidé se o to určitě pokusili. Jestli to tak bude, teprve ukážou další týdny nebo měsíce. Doufám, že se mi leccos podaří vysvětlit.

Hovořil jste dnes s Norou Fridrichovou?

Ne. Od té doby, co na mě podala podnět, jsem s ní nemluvil.

A chcete s ní mluvit?

To by muselo vzejít z její strany. Je mi líto, že to udělala, protože tohle fakt nebylo nutné.

Co vás teď čeká? Dáte si oraz?

Teď si chci dát oraz každopádně. Potřebuju ochránit rodinu. Potřebujeme se na nějakou dobu vzdálit, alespoň na nějaký týden, do nějakých teplých krajů, abychom na tuhle traumatickou zkušenost aspoň trochu zapomněli.

Byl odchod z České televize přátelský?

Byl velice přátelský, opravdu velice přátelský a já za to musím poděkovat.