Wollner odchází z ČT. „Chtěli mou hlavu, anonymové posloužili,“ brání se

Novinář Marek Wollner pro Seznam Zprávy uvedl, že z televize odchází po vzájemné dohodě. „Byl jsem od léta vystaven politickým útokům, začalo to kauzou Lysolaje, kdy se ze mě politici snažili udělat součást organizovaného zločinu,“ uvedl.

Z České televize odchází po 23 letech. „Chci už dopřát víc klidu nejen sobě, ale především své rodině. Byly to lži a je to stále stejná skupina lidí, která pokračovala, protože se jim první útok nezdařil. Teď se jim podařilo využít toho, že lidé, kteří na tu náročnou práci nestačili nebo přestali stačit, využili téhle politické poptávky po mé hlavě a díky anonymitě mohou říkat doslova cokoliv, co poškozuje nejen mě, ale doslova celou televizi,“ dodal.