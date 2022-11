Věkovou hranici odchodu do důchodu naše vláda neposune, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro server Blesk.cz vyloučil, že by se za současné vlády prodlužovala doba odchodu do důchodu. Zdůraznil však nutnost důchodové reformy.

Aktuálně platí, že lidé narození po roce 1971 by měli odcházet do důchodu v 65 letech. Tuto hranici vláda každých pět let znovu posuzuje – další termín připadá na rok 2024. Tedy ještě na období vládnutí současného kabinetu. Další řádné parlamentní volby jsou o rok později.