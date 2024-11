Nová podpora pro rodiny. Vysokoškolačky dostanou příspěvek na hlídání

Vysoké školy by si podle novely mohly vybrat, zda budou doktorandům vyplácet stipendium, mzdu či plat nebo kombinaci obojího. Příjem doktorandů v prezenčním studiu by podle návrhu měl být nejméně 1,2násobek minimální měsíční mzdy.

Sněmovna několikrát hlasovala i o úpravě odebírání vysokoškolských titulů. Nakonec neschválila pozměňovací návrh Jakuba Michálka (Piráti), aby to bylo možné až do deseti let po vykonání státní zkoušky namísto vládou navrhovaných sedmi let. Michálek ale prosadil povinnost vysokých škol zveřejňovat bezodkladně na internetu bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce studentů.