Za lékaře se postavily i odbory. Zpochybňují dobrovolnost přesčasů

Nejen na lékaře v nemocnicích, ještě více dopadne novela zákoníku práce na záchranáře. Za rok mohou ke svému úvazku napracovat dokonce těžko představitelného půl roku navíc.

„Zátěž je to enormní. Pro mě i mé kolegy je to až na výjimky naprosto nestravitelné. Nedá se to vydržet,“ popisuje záchranář Jakub Štětka, který předsedá pražské organizaci odborů zdravotnické záchranné služby.

Ministerstva zdravotnictví i práce a sociálních věcí mluví o tom, že limit pro přesčasy se sice zdvojnásobí, bude ale pro zaměstnance dobrovolný. Takový pohled ale podle odborů, lékařů i záchranářů ukazuje pouze na nepochopení situace ve zdravotnictví.

„Pokud neprojevíte loajalitu a kolegialitu, jste na jiné koleji než ti, kteří přesčasy dělají. Pro nás je to ale v podstatě neslučitelné se soukromým životem,“ dodává Štětka.

Na to, že výzvy od vedení k zaplnění služeb navíc půjde odmítat jen těžko, už dříve upozornili i mladí lékaři.

„Chtěl bych zpochybnit tu zmiňovanou dobrovolnost. Jak už s tím vystoupili mladí lékaři, týká se to především jich. Staré páky asi určitě nikdo nepřinutí, aby podepisovaly něco, co by nechtěly. U mladých před atestací, kteří potřebují být uvolňováni na stáže na jiná pracoviště, má zaměstnavatel mnohem větší pole působnosti, jak je k tomu přimět,“ míní předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.

Zdravotnické odbory se podle něj kvůli novele chtějí obrátit na Evropskou komisi. Doufají, že Brusel na Česko zatlačí.

Čekají Česko protesty?

Mladí lékaři se chystají od prosince služby přestat sloužit. Odboráři ve zdravotnictví a sociálních službách zase vyzvali vládní politiky, aby zastavili nejen rozpad systému zdravotnictví, ale i celé společnosti a byli opravdu zodpovědní.

„Ministerstvo před problémy zavírá oči a vymýšlí samé kraviny,“ říká napřímo za odborářskou sekci nemocnic Monika Stejnerová.

Odboráři upozorňují, že už teď chybí lékaři, sestry, sanitáři nebo pracovníci v sociálních službách. Kroky vlády ale podle jejich pohledu povedou k absolutnímu nedostatku v poskytování péče. Nejen kvůli přílepku v zákoníku práce, ale i kvůli vládnímu úspornému balíčku.

Zdravotnické odbory zatím nechtějí upřesňovat, jestli se také zapojí do protestu, který už na prosinec oznámila Sekce mladých lékařů České lékařské komory.

„My na tohle téma budeme jednat s panem ministrem (zdravotnictví Vlastimilem Válkem z TOP 09) v pondělí. Nechci to dopředu oznamovat, aby se to pan ministr dozvídal z tiskové konference. Já, na rozdíl od nich, mám nějakou štábní kulturu a myslím, že je fér, aby se to dozvěděl přímo od nás,“ dodává Engel v narážce na neprojednaný přílepek v zákoníku práce, který už Česká lékařská komora označila za podvod na lékařích. Právě ten přitom zajistil zdvojnásobení počtu přesčasů.